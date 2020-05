Desescalada en Córdoba: la velocidad máxima se reducirá a 30 kilómetros por hora

El Ayuntamiento de Córdoba ha fijado, tras la reunión de la comisión de seguimiento del coronavirus celebrada este viernes, las medidas y los tiempos en los que se procederá a la desescalada de sus trabajadores, así como de los diferentes servicios y espacios municipales en consonancia con las diferentes fases marcadas por el Gobierno central para el desconfinamiento y la vuelta a la normalidad de las actividades públicas y privadas en este estado de alarma. En este decreto, que, según indica el Ayuntamiento en una nota, está consensuado con las diferentes secciones sindicales, se contemplan cinco ejes (Recursos Humanos, Movilidad y Vía Pública, Servicios Sociales, Transformación Digital y delegaciones).

En el ámbito de la movilidad la filosofía general es "un nuevo concepto de movilidad urbana que facilite la adaptación a la nueva normalidad, siempre en función de las fases marcadas por el Gobierno central para la desescalada”, ha indicado el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico. Entre estas medidas destaca "la apuesta por reforzar el transporte público con campañas de concienciación como entorno seguro y también de facilitar la movilidad personal cumpliendo con las medidas referidas a la distancia de seguridad para evitar contagios", señala.

En este contexto, según ha indicado Torrico, "se apuesta por una reducción a 30 kilómetros hora la velocidad para los vehículos, la aplicación de los carriles derechos para la circulación de vehículos de movilidad personal (VMP) e, incluso, alguna nueva zona peatonal, señalización para mejora de itinerarios peatonales continuos, nueva señalética que propicie la separación física, red de aparcamientos de bicicletas o el uso de calzadas compartidas con circulación máxima 10 kilómetros por hora. Todas estas medidas como la reducción de velocidad o la que afecta a vehículos de movilidad personal como los monopatines, forman parte de la nueva movilidad que habrá en Córdoba, pero el Ayuntamiento aún debe concretar si se aplicarán en alguna de las tres fases previstas o después, por lo que no entrarán en vigor a partir del lunes.

Fase uno: podrán abrir los hoteles

El Ayuntamiento indica que en la fase uno, que empezará el lunes, se recuperará una cierta normalidad. A partir de ese día se permitirá el inicio parcial de algunas actividades, siempre dentro de la provincia de residencia. Así pues, aunque no se podrá salir del término provincial, sí se podrá ir a comprar al pequeño comercio bajo estrictas medidas de seguridad con horarios preferentes para las personas mayores. Los centros comerciales, en cambio, continuarán cerrados. En esta fase también se permitirá la reapertura de las terrazas de locales y restaurantes con un máximo del 50% de ocupación. Hoteles y alojamientos turísticos, sin poder usar las zonas comunes, también podrán reabrir.

En esta fase uno se podrá acudir a los lugares de culto, con una limitación de una tercera parte del aforo. Además, abrirán los centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, siempre que se pueda, utilizándolos mediante turnos.

En materia de los Recursos Humanos del Ayuntamiento, se seguirá primando el teletrabajo. El regreso del personal será coordinado de forma gradual por esta delegación. Con respecto a la atención a la ciudadanía, se va a potenciar con la implantación de distintos servicios de cita previa centralizada a través de un registro único para todas las delegaciones.

En materia de movilidad las medidas contempladas son la activación del servicio de ordenamiento y regulación de aparcamientos (ORA), dado que se prevén que los desplazamientos en vehículo particular aumenten, ya que habrá un incremento importante de la actividad de hostelería y pequeño comercio con respecto a los desplazamientos que se producían anteriormente. Esto significa que vuelve a estar vigente la zona azul.

Las condiciones exigibles a la empresa que gestiona el servicio de aparcamientos en zona azul, Setex Aparki, serán las de limpieza diaria de todos los parquímetros antes del inicio del horario regulado de aparcamiento en las zonas administrativas y comerciales y, además, antes del horario de tarde en los de la zona comercial. Asimismo, se deberá potenciar el uso de la app para el pago del aparcamiento con móvil y el uso de tarjeta. En cuanto al servicio de taxi, podrá aumentar el número de licencias que presten servicios hasta el 33% -ahora es el 25%-.

Respecto a la delegación de Servicios Sociales, desde el Ayuntamiento se afronta esta fase sin grandes cambios, puesto que la plantilla estaba incorporada prácticamente al completo y alternando modalidades presencial y teletrabajo. El Ayuntamiento señala que la asistencia a usuarios sigue siendo por medios telemáticos hasta recibir instrucciones precisas de las autoridades sanitarias y que queden garantizadas las medidas de seguridad y prevención tanto para profesionales como para usuarios. Además, se mantienen los refuerzos de plantilla acordados en su día, sobre todo de cara a afrontar las nuevas tramitaciones de ayudas sociales previstas por otras administraciones, que igualmente se canalizan desde los servicios sociales municipales, no descartando el Ayuntamiento nuevo refuerzo de personal si ello fuera necesario.

En cuanto a Transformación Digital, se mantiene la apuesta por el teletrabajo por parte del personal funcionario. En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado a las diferentes delegaciones que elaboren un plan de contingencia ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia para el refuerzo de los diferentes puestos de trabajo telemáticos de las diferentes delegaciones en caso de que fuese necesario.

Fase 2: abrirán cines, teatros y monumentos

Durante la fase dos se abrirá el espacio interior de los locales con el 30% de la capacidad, garantizando la separación de personas y atendiendo solo a las mesas. Aunque el curso escolar no volverá hasta septiembre, a partir de finales de mayo también reabrirán los centros educativos para impartir actividades de refuerzo, garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y para celebrar la EBAU. También se autorizará la celebración de actos culturales con menos de 50 personas en locales cerrados y con menos de 400 personas sentadas, si es al aire libre. Abrirán también cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y limitando su aforo a un tercio. En esa fase serán posibles visitas a monumentos y equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, pero con un tercio del aforo habitual. Los lugares de culto ampliarán su capacidad, pero con un aforo reducido aún al 50%.

En materia de Recursos Humanos, en esta fase, y según explica el Ayuntamiento, se procederá a la desescalada del personal de las diferentes delegaciones municipales.

En Movilidad, se reactivará la oficina Acire, lo que implicará que volverá a prestar servicio para lo cual los funcionarios que forman parte de ésta y que no pertenezcan a un grupo de riesgo deberán volver a su puesto de trabajo. Las condiciones para la vuelta a la nueva normalidad son que solo serán atendidas aquellas personas que dispongan de cita. La cita podrá solicitarse por teléfono y por medios electrónicos. Sin cita no no serán atendidos. Con la reactivación de la oficina Acire, se volverá a estar restringido el paso por estas áreas, a las que solo podrá acceder quien tenga permiso.

En esta fase se producirá la reapertura de la sala de control de Tráfico, para lo cual los trabajadores de la empresa privada que la gestiona y que no pertenezcan a un grupo de riesgo deberán asistir a la misma para realizar los mismos trabajos que venían desarrollando. No se permitirá la entrada a dicha sala de control de Tráfico a personal ajeno a la empresa, salvo causa justificada. El personal deberá mantener una distancia interpersonal de al menos 2 metros y usar los elementos de seguridad e higiene.

Fase 3: los centros comerciales se incorporan

En la fase tres, el Gobierno ya permitirá "la movilidad general" dentro de la provincia, con mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. En esta fase abrirán también los centros comerciales, aunque limitando el aforo al 50% y fijando una distancia mínima de separación de dos metros. En el sector de la restauración, se suavizarán las restricciones de aforo y ocupación, aunque se mantendrá la separación entre el público. Se permitirá también el desplazamiento a las playas, aunque, como con el resto de actividades, con medidas restrictivas y de separación social.

En materia de Movilidad, se retornará progresivamente a la normalidad conforme a las normas establecidas por el Gobierno.