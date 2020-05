Desescalada en Córdoba: cada hostelero deberá solicitar la distribución de veladores que desea

a fase uno de la desescalada, que podría empezar el próximo lunes, trae de cabeza a hosteleros, vecinos y a Urbanismo, que llevan días pensando en cómo afrontar la reapertura de los negocios de hostelería solo para atender clientes en la mitad de los veladores que tenían y cómo poder ganar más espacio sin restárselo a los peatones. Ayer hubo distintas reuniones para abordar esa vuelta a esta atípica normalidad y entre las conclusiones que se pueden extraer de las mismas, y a falta de las explicaciones de Urbanismo (con el que este periódico intentó contactar sin éxito), que llegarán hoy, está que no habrá una medida global que sirva para todos, que cada caso es diferente y que, por lo tanto, cada hostelero deberá presentar su propia propuesta de ocupación de la vía pública. Después, Urbanismo decidirá si es posible la ocupación de espacios que propone o no, y, en función de eso, autorizará o denegará la solicitud. La manera en la que Urbanismo lleve a cabo este proceso es la que tendrá que concretar en el decreto que prevé tener listo mañana.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano y miembro de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, que se reunió con el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, explica que «el sistema va a ser el de petición, no el de derecho universal» y no «se va a permitir a cada uno que haga lo que quiera». Además, señala, la ordenanza vigente no se tocará pero sí se podrán aplicar excepciones que aparecen en la misma, como el uso de solares, zonas terrizas o plazas de aparcamientos, e, incluso, ocupar más fachada de la que le corresponde al local. Los vecinos se muestran partidarios de la flexibilización de la norma pero marcan sus líneas rojas, que son que, aunque se permita la ampliación de espacio para colocar veladores, no se reduzca el peatonal. Además, y según De Gracia, «tampoco se va a ampliar el horario de apertura ni permitir música». De Gracia asegura que van a estar vigilantes para evitar abusos. En el caso del casco, quieren que tenga un tratamiento singular «y no cambiar turistas por veladores». Otra de sus demandas ha sido que no se permitan en las zonas que se autorizan de forma provisional toldajes ni que se superen los veladores que ya había.

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, se reunió por la mañana con más de un centenar de hosteleros y por la tarde con Fuentes. «Por parte del Ayuntamiento existe disposición de hacer lo máximo posible» intentando «ampliar el número de veladores donde se pueda y con las garantías de seguridad», dijo. Según De la Torre, Urbanismo analizará «zona por zona» y, entre las posibilidades que se barajan, está que se permita que la terraza esté más desplazada del negocio, que se utilicen los jardines en María la Judía o las isletas en la avenida de Barcelona. Según indica, «se partirá de los planos del 2019, aplicando el 50% y, a partir de ahí, se verá si hay que llegar a más», porque «hay lugares que permiten alcanzar el 60 o 65%».

DEMANDAS / Los hosteleros están a la espera del decreto en el que el Gobierno haga públicas las medidas de la fase uno para poderse adaptar a ellas. Entre sus preocupaciones están que las líneas ICO no están llegando a las pymes y entres sus demandas, que los arrendadores de locales también puedan hacer uso de ellas para que permitan una moratoria en el pago del alquiler. También piden ampliaciones de plazo para el pago de préstamos.