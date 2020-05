Desescalada en Córdoba: guarderías, colegios e institutos reabren pero siguen desiertos

Guarderías, colegios e institutos han reabierto este lunes sus puertas después de más de dos meses de confinamiento pero solo para labores administrativas, por lo que los centros continúan prácticamente desiertos y con las medidas de seguridad que exige el Gobierno. La tónica general ha sido la escasa presencia de padres, que han acudido, sobre todo, para pedir información. Los centros educativos eran atendidos por miembros del equipo directivo y administrativos. La queja más generalizada ha sido la falta de conserjes, que, según fuentes municipales, no se han incorporado al no contar con las medidas de seguridad necesarias. Solo están acudiendo a los centros los porteros de los colegios que participan en el plan Syga de reparto de alimentos. La delegación de Educación de la Junta, por su parte, ha destacado la "normalidad" durante esta jornada.

El proceso de escolarización para el curso 2020-2021, que quedó interrumpido cuando se decretó el estado de alarma por el coronavirus, se ha reanudado con un plazo común que va del 18 de mayo al 1 de junio para las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato, Idiomas, Música y Danza, de Artes Plásticas y Diseño. Ese mismo periodo tienen los que se quieran inscribir para las pruebas de madurez de acceso a las enseñanzas superiores de Música y Danza.

Durante este lunes ha empezado a contar también en las guarderías el plazo para la reserva de plaza para los niños de 0 a 3 años que ya estaban escolarizados, que tendrán hasta el 25 de mayo. Un día después, el 26, y hasta el 10 de junio, empezará el periodo de presentación de solicitudes para los que accedan por primera vez.

A primera hora de la mañana los centros educativos se preparaban para recibir a los padres, que tenían entre las 9.30 y 13.30 horas para acercarse a los mismos. Además de la colocación de cartelería informando de las medidas de seguridad exigidas, en el colegio Eduardo Lucena, por ejemplo, se ha habilitado una puerta de entrada y otra de salida para que “los padres no se crucen”, según explica su directora, Mari Ángeles Quero, que denuncia la falta de conserje. La colocación de una mesa delante de la ventanilla de atención es otra de las medidas tomadas por este y otros centros. A primera hora solo se ha acercado hasta allí un padre “para informarse”.

A pesar de la reanudación del plazo de escolarización, continúa abierta la vía de presentación telemática, que se ha estado utilizando hasta ahora y que provoca que haya menor presencia de padres en los centros, que, además, están promoviendo la cita previa para evitar aglomeraciones. “Recomendamos que lo hagan telemáticamente y, si no tienen medios, que vayan al centro”, explica el director del IES Alhakén II, Manuel Muñoz. En el patio de este instituto se han colocado conos para delimitar la distancia de seguridad. “Los paneles informativos indican que hay que acceder con las manos lavadas con el gel y con mascarillas, que traigan su propio bolígrafo y que se retiren de la ventanilla”. En este centro sí hay conserjes, que trabajarán por turnos.

En otro IES, el Zoco, donde la mañana también ha sido muy tranquila, se ha establecido un circuito de entrada y otro de salida y un protocolo de atención en ventanilla para la entrega de documentación, según explica su director Manuel Ojeda.

En todos los centros han sido frecuentes las llamadas telefónicas pidiendo información. Esa ha sido la tónica general en el colegio concertado La Milagrosa, donde, además de la delimitación de espacios para evitar que dos personas estén juntas, se han colocado mamparas en la zona de atención al público. Las directoras de este centro, María Luisa Parias y María del Mar Arroyo, explican cómo durante el tiempo de confinamiento no ha cesado la actividad aunque no haya sido presencial. “Aquí ha resultado más fácil porque ya trabajábamos en la innovación pedagógica”, señalan.

En el IES Góngora “han venido tres o cuatro padres y muchos han llamado por teléfono, y hay quien estaba confuso entre la escolarización y la matriculación”, que es más tarde, señala su secretario, Manuel Millán. Esa confusión la han percibido también en el colegio Vista Alegre, donde “han venido dos personas pero no por la escolarización”, indica su directora, Ana Nevado. En este centro, que se limpia antes, durante y después del horario de atención al público, una mesa en la entrada hace de barrera entre el personal del mismo y los padres que acudan a realizar la inscripción. Además de la falta de conserje, la directora censura la escasez de productos de protección aportados por la Junta, que han tenido que adquirir por su cuenta.

Mucho más animada ha estado este lunes la escuela infantil El Nido (que cuenta con niños de 0 a 6 años), donde, y según señala su directora, Belén Carrasco, se ha aprovechado para la entrega de material para que los alumnos puedan seguir trabajando online, que es lo que ha provocado que acudan más padres y niños. Además, esta escuela ha aprovechado también para realizar la "operación kilo" de recogida de alimentos para los más necesitados.

Indignación de Asadipre por la falta de conserjes

La Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares en Córdoba (Asadipre), que preside la directora del colegio público Antonio Gala, Isabel Bernal, ha mostrado su "indignación" por la falta de conserjes en la reapertura de centros educativos y porque, según lo transmitido por los directores que han llamado al Ayuntamiento, no hay perspectivas de que se incorporen a corto plazo.

"Hay muchos centros que por sus características en cuanto a número de alumnos, edificio, obras, están en una situación negativa por no contar con los conserjes", señala Bernal, que asegura que están "muy enfadados porque no se nos ha dado una información clara". Por ello, las direcciones de los centros van a presentar una reclamación tanto al Ayuntamiento como a la delegación territorial de Educación. La asociación, que asevera que "no es verdad que no se cumplan las condiciones de seguridad para que vuelvan los conserjes", también dará el mismo paso.

En cambio, y según señala Bernal, sí ha regresado a sus puestos el personal de dirección, secretaría, administración (no en todos los casos) y limpieza. Es más, asegura que, por la información que le han transmitido, Sadeco ha estado limpiando y desinfectando en todos los colegios excepto en el Tirso de Molina.