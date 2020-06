La desescalada en los clubs de alterne

Mascarillas, hidrogel, desinfectantes, distancias de seguridad, mamparas. Iniciada la desescalada, los establecimientos hosteleros deben cumplir con un estricto protocolo de seguridad sanitaria para prevenir cualquier rebrote de coronavirus. Pero ¿qué ocurre con los clubs de alterne, donde el objetivo de los usuarios es obtener un servicio sexual? Disuelto el mando único que centralizaba las competencias sanitarias en el Gobierno central, la Junta de Andalucía será la encargada de regular las condiciones sanitarias de la desescalada en estos locales, cuya definición jurídica es tan eufemística como la actividad misma.

Según fuentes de la Junta de Andalucía, «los clubes de alterne no tienen licencia como tal porque ese epígrafe no existe». En su lugar, figuran como «bar, discoteca u hotel» aunque no sean la misma cosa. Así, cada establecimiento debe acogerse a la normativa aplicable en cada caso, «teniendo en cuenta la distancia de seguridad de 2 metros», recalcan. Las mujeres que ejercen la prostitución en los clubs tampoco tienen contrato como tal. En el mejor de los casos, tienen contrato de camarera. En el peor, un acuerdo con la propiedad para hacer uso de una habitación con los clientes a cambio de un precio preacordado o nada. ¿Cómo se controla sanitariamente esa actividad? La respuesta es que no se puede controlar. «Si tú te das un abrazo o un beso con alguien a quien no veías desde hace meses, incumples la distancia de seguridad, pero solo poniendo a un policía encima de cada persona podría controlarse», señalan las mismas fuentes.

La Consejería de Salud insiste en que «las recomendaciones de salud pública se establecen en función de la actividad» por lo que en los puticlubs «regirá la norma de pub, discoteca u hotel, según el epígrafe en el que aparezca cada local». No existe, por tanto, un protocolo específico para prevenir contagios en este ámbito, al que nadie se refiere por su nombre. La definición más próxima es la de locales de ocio nocturno. La última decisión del Gobierno andaluz para estos espacios tuvo lugar este martes, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el decreto que desautoriza la apertura del interior de las discotecas y locales de ocio nocturno, no así las terrazas, que sí pueden operar, contradiciendo al Real Decreto del Gobierno central, que consentía su apertura con un tercio del aforo y sin pistas de baile. Las salas con licencia de hotel pueden abrir con las mismas normas que cualquier hotel en fase 3, ya que no hay criterios sanitarios específicos por la actividad que se desarrolla en ellos.

En Córdoba, algunos de estos locales ya han abierto sus puertas. Uno de ellos, Pk2, que se anuncia como «servicio de entretenimiento para adultos donde hacer realidad tus sueños más ocultos», asegura estar cumpliendo con todas las medidas de seguridad aunque se queja del cambio de criterio de la Junta. «Nos avisaron a última hora de que solo podíamos abrir la terraza y sin pista de baile», señalan, «pero nuestro personal tiene todos los equipos de protección necesarios», aseguran. Sobre la presencia de «chicas», señalan que hay «algunas» y que su actividad es ajena a ellos.