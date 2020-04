Demetrio Fernández: "La caridad tiene que estirarse al máximo"

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-He visto una capacidad de entrega hasta el límite por parte de sanitarios, como nunca había visto en ningún otro colectivo. Ha sido un verdadero testimonio de lo mejor que la persona puede dar en situaciones límite. Y una vez más la familia se ha mostrado como el sostén para una situación desbordante. Y he visto a mucha gente rezar. En ocasiones como ésta sale espontáneo acudir a Dios, que está más cerca de lo que pensábamos. Las transmisiones de celebraciones han superado en mucho todas las cotas de audiencia.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que está pasando?

-Que la vida es preciosa en todas sus fases, desde su concepción hasta su muerte natural, y debe ser respetada cuanto más débil sea, en la niñez o en la ancianidad.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

Primero, dar gracias a Dios. Haremos fiesta por haber recuperado la normalidad y por haber experimentado la cercanía de Dios y de su Madre bendita. Segundo, honrar a los difuntos, a los que no hemos podido despedir. Pertenecemos a una historia, que no podemos interrumpir y hemos de sanar la memoria honrando a los que ya han partido. Tercero, recortar nuestra actividad; no podemos vivir en el activismo en el que nos sumergimos tan fácilmente. Cuarto, atender a los que no tienen hoy para comer, que son muchísimos a nuestro alrededor; la caridad tiene que estirarse al máximo.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la privada para remontar la situación?

-Eso lo dejo a los que nos gobiernan, pero deberemos ir todos a una, sin exclusiones ni ideologías que matan. Pensar que todo lo tiene que hacer la Administración es un error, además de crear servidumbres. Cada uno aporte lo mejor que tenga, y las autoridades regulen para el interés general. Dar libertad a las iniciativas, apoyarlas económicamente y trenzarlas para bien de todos.