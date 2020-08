La declaración turística de Rute es «un plus de calidad» para Ruiz

El alcalde de Rute y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, aseguró ayer que la reciente declaración de la Junta de Andalucía para Rute como Municipio Turístico de Andalucía supone «un plus de calidad que responde a años de trabajo del sector local y del Ayuntamiento». Un distintivo que se refuerza aun más con el reconocimiento, el año pasado, de las fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza como de Interés Turístico de Andalucía, al que se suma hace tan solo unos días otro galardón, el Premio Andalucía de Turismo que en la modalidad de excelencia en la gestión ha correspondido al Museo del Anís.

Hablar en estos momentos de turismo es muy complicado dada la situación de incertidumbre que provoca la actual crisis sanitaria del coronavirus. En esto coinciden tanto los empresarios del sector como desde las instituciones. Pero, el trabajo y las propuestas turísticas continúan «porque nos encontramos en una coyuntura que va a terminar y donde estamos viendo que el turismo rural y de interior va salir reforzado», señaló el alcalde de Rute.

Buenas expectavias para los alojamientos rurales

En estas fechas, el verano presenta buenas expectativas para los 20 alojamientos rurales del municipio. En este sentido, la desestacionalización del turismo es otro de los proyectos a afianzar, señaló el regidor ruteño.

Durante el verano, Rute sigue siendo un municipio con grandes propuestas en el plano natural, paisajístico, gastronómico y cultural. «Es precisamente en estos momentos, tras superar el estado de alarma cuando el medio ambiente, los espacios abiertos y el contacto de la naturaleza son valores que cobran importancia a la hora de decidir nuestras vacaciones y días de descanso», recordó el alcalde ruteño. «Atravesamos un periodo muy difícil, marcado por la pandemia del coronavirus, donde todos hemos celebrado las medidas de desescalada que nos han permitido poder volver a pasear, algo que en Rute y nuestras aldeas significa volver a la naturaleza», afirmó el alcalde, quien puso como ejemplos la belleza de las ocho aldeas del municipio y la red de senderos y caminos rurales, algunos de ellos de gran valor paisajístico.

«En la actualidad desde el Ayuntamiento afrontamos con recursos propios la mejora del camino de La Hoz, con un presupuesto de 100.000 euros, un camino que va a dar un servicio imprescindible tanto a los vecinos de Rute y de la pedanía de La Hoz como a los agricultores, pero además es un camino con unas vistas inmejorables y que utilizan muchos senderistas», apuntó Ruiz. Es el caso de otro camino puesto en valor recientemente, como es el camino Rute-Zambra-Granadilla, y que pasa junto a la encina milenaria, un monumento natural de interés.

En este sentido, la declaración de Rute como Municipio Turístico de Andalucía significa también poner en valor los espacios naturales como la sierra y su pinar, las aldeas y sus enclaves naturales o espacios como el embalse de Iznájar. «Gozamos de un término municipal con buena parte de él dentro del parque natural de la Sierras Subbéticas, o con zonas del máximo interés del Geoparque, como Las Salinas de Rute, además de una red de caminos rurales y senderos por la sierra», añadió Ruiz.

Este turismo de interior está en alza, precisamente por sus valores de no masificación, de tranquilidad y sosiego, de conocimiento «de un territorio no transformado y auténtico, no como los grandes polos turísticos que lo que hacen es desplazar a una población que es la que verdaderamente hace de un territorio algo único y digno de visitar», explicó Ruiz.

De cara a la próxima campaña de Navidad, «la incertidumbre que nos depara la pandemia la afrontamos desde una experiencia acumulada de 25 años, donde miles y miles de turistas ya nos conocen y saben de nuestra excelencia, gracias a la red de atractivos como los museos que muestran cada campaña sus novedades, producto de meses de trabajo de sus artesanos y maestros pasteleros», apuntó el alcalde.

El Museo del Anís y el empeño de su director, Anselmo Córdoba, de unir un producto tradicional como el anís con el turismo, lo convirtó en pionero en 1994, una iniciativa que le ha valido el reciente Premio Andalucía de Turismo. A este primer espacio le han seguido el Museo del Azúcar, el Belén de Chocolate, el Museo del Jamón, el Museo del Turrón o Destilerías Machaquito, declaradas de Interés Industrial, así hasta completar los 10 espacios actuales.

El Belén de Chocolate de Galleros Artesanos, las propuestas de Productos Garrido, La Flor de Rute y su Museo del Azúcar son, entre otras, ya la punta de lanza de una propuesta turística en Rute que busca abarcar todo el año, como destacó el regidor ruteño. Ruiz concluyó hablando de la hospitalidad de los ruteños como pilar fundamental que logra que el turista se sienta a gusto y se identifique con este territorio que ofrece los valores «que le han hecho merecedor como primer Municipio Turístico de Andalucía, en la provincia de Córdoba».