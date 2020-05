David Benítez: «Hay que cuidar más la prensa escrita»

David Benítez es el propietario del quiosco de Plaza Marina Española, 62 (Parque Figueroa) desde hace once años, aunque su anterior propietario estuvo 25.

-¿Cómo lleva el estado de alarma desde su punto de venta?

--Ya mejor, aunque al principio un poco agobiado. La gente, a primera hora, no se concienció de las cosas y se creía que esto era un cachondeo. Pero luego, bien. Ahora está la cosa tranquila.

-¿Cómo van las ventas?

--La prensa ha bajado muchísimo en mi punto de venta.

-¿Qué papel juega la prensa escrita en estos momentos de información masiva sobre el coronavirus?

--Hay que cuidar más la prensa escrita, ya que es la que de verdad deberíamos preservar porque con el tema de internet se está perdiendo mucho la credibilidad de todas. Son muchos años de historia de prensa escrita y estoy seguro de que no se perderá de la noche a la mañana.

-¿Qué posición tiene Diario CÓRDOBA entre su gama de periódicos?

--Es el periódico que más vendo. Por cierto, ahora no me traen muchos y siempre me quedo sin periódicos para poder seguir vendiendo.