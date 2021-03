Darias advierte de que hay "más consenso que ruido" con las CCAA y espera llegar a un acuerdo sobre Semana Santa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "hay más consenso que ruido", en referencia a la falta de acuerdo sobre las medidas comunes a tomar en el plan de Semana Santa por el covid-19 que será nuevamente discutido por el Gobierno y las CCAA el próximo miércoles, y del que tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo.

"El consenso mola y hay más consenso del que se piensa, muchas veces se focaliza más en el ruido. Hay una conciencia colectiva entre todos los miembros del Consejo Interterritorial en aprender de las experiencias vividas, hay la necesidad de un esfuerzo colectivo por salvar vidas", ha afirmado en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, desde el Hospital Gregorio Marañón, recogida por Europa Press.

"El objetivo es salvas vidas y no semanas", ha reiterado la ministra, quien no comparte el argumento de Isabel Díaz Ayuso quien alega que cerrar la Comunidad de Madrid en Semana Santa multiplicaría los contagios por la movilidad interna. No obstante, se ha mostrado "convencida" de que se sumará al consenso con el resto de CCAA, aunque el argumento lo considera "incontestable".

"Estoy convencida y además le voy a luchar para que se sume al consenso, yo no voy a dejar, no voy a hacer dejación en la búsqueda de consenso, es para mí una obligación, buscaré consenso y el acuerdo", aunque sea un "mínimo común entendimiento" porque, ha añadido, "la ciudadanía está esperando una respuesta homogénea de todas las autoridades sanitarias de este país; es ahora o ahora".

Así, la titular de la cartera sanitaria tiene la "esperanza y deseo" de que en el próximo Consejo Interterritorial se adopten, "no necesariamente muchas medidas", pero las que se acuerden que "sean contundentes e iguales" en todo el territorio nacional. "Eso sería tremendamente positivo y tremendamente necesario para que la situación epidemiológica siga bajando", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que hay dos vectores que están asociados al aumento de la incidencia del virus que son: la movilidad y el contacto social. Por tanto, "todas aquellas medidas que seamos capaces de acordar de común acuerdo que limiten la movilidad y el contacto social van en contra del virus y a favor de la salud y de salvar vidas", ha explicado.

Bajar a 25 casos por 100.000 habitantes

"Hemos hecho un largo camino y no nos podemos olvidar de cuál es la meta", que está en por debajo de 50 casos cada 100.000 habitantes, y, después, "pediré bajar a 25 porque ésta sería la normalidad, que significa ser capaces de mantener una incidencia que nos permita estar tranquilos".

"Ahora queda lo peor, queda lo más difícil porque puede dar la sensación de que ya está conseguido y no es así. El virus no está derrotado, tenemos que seguir perseverando en la cultura del cuidado primero. Cuidado con nosotros mismos porque la mejor manera de cuidar a los demás es cuidarnos a nosotros", ha reiterado la ministra que, una vez más, ha hecho llamada a la precaución y a la prevención.

La ministra ha señalado que hay que tener cuidado y hasta que la vacunación esté cumplida y para ello se necesita tiempo, y por tanto, ha recordado que mantener los datos de incidencia bajos es un esfuerzo colectivo. Teme que la "tentación" de pensar que estamos bajando en los datos produzca una relajación en las medidas de prevención, por tanto pide "máxima vigilancia ante cualquier cambio de tendencia" y prudencia para poder seguir bajando.