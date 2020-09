Daniel Ruiz: «Los casos positivos en niños se han producido del contacto con adultos»

Daniel Ruiz Díaz, especialista en Pediatría y Nefrología Pediátrica del hospital Quirón Salud Córdoba y con consulta también en la Clínica Parejo y Cañero, de Puente Genil, aporta las pautas fundamentales para una vuelta al cole marcada por la pandemia del coronavirus.

En este año especial, ¿cómo debe ser la vuelta al cole?

Como la reducción de la ratio es difícil que pueda llevarse a cabo en estos momentos en la mayoría de centros escolares, por la falta de espacio existente en sus instalaciones y por el coste económico que ello supondría para la Consejería de Educación, debe haber unas normas claras preventivas de higiene de manos en el colegio, que se ha estipulado en lavárselas al menos cinco veces, y que los escolares mayores de 6 años lleven puesta la mascarilla. Aunque pienso que incluso desde los de 5 años podrían ponerse los pequeños este elemento de protección frente al coronavirus. Lo que no acabo de ver claro son las llamadas clases o grupos burbuja, ya que en el momento que hay hermanos en clases distintas ya se ha roto la burbuja, porque esos hermanos y otros que pertenezcan a otras clases se relacionarán en casa.

¿Considera importante que, al margen de para adquirir conocimientos, los niños acudan al colegio y a actividades extraescolares y deportivas que pueden aportarles beneficio para su salud?

Sí. Los niños necesitan volver a relacionarse con otros niños y con sus profesores. Pero es fundamental que se intente hacer de forma segura, en lugares aireados, para que baje el riesgo de transmisión de este virus, con la higiene de manos, mascarilla y distancia de seguridad siempre que se pueda.

¿Qué síntomas se deben tener en cuenta para sospechar de un posible caso de covid en un niño?

Fiebre alta, tos y dificultad respiratoria. Suele ser una tos seca. Además, pueden aparecer lesiones en la piel, aunque varios estudios no han aclarado si tenían relación con el coronavirus. Pueden a su vez aparecer síntomas digestivos. El malestar general a veces es muy difícil de valorar, porque se dan casos de menores con 40º de fiebre y están saltando. Siempre hay que analizar el estado general del niño. Si está muy decaído y con fiebre habría que verlo en consulta.

En las últimas semanas están creciendo los contagios en niños con motivo del mayor número de reuniones y vacaciones. ¿Se estaban diagnosticando hasta hace semanas pocas infecciones a estas edades porque la mayoría de los niños son asintomáticos o presentan síntomas leves ante esta infección?

Ahora estamos teniendo más positivos en menores y están siendo asintomáticos o con síntomas leves. Pero no teníamos apenas casos en Córdoba en la época de confinamiento porque solo se hacía la prueba PCR a pacientes moderados o graves que tenían criterio de ingreso. Ahora, la mayoría de casos positivos a estas edades se han conocido mediante el estudio de contactos, pero esa mayoría no ha presentado afectación clínica. En nuestras urgencias, por clínica posible y compatible con coronavirus, se han pedido bastantes pruebas y no ha salido ningún positivo por el momento. Cuando ahora los niños empiecen a ir al colegio, comenzarán a circular los virus de todos los años (virus respiratorio sincitial, la gripe o el virus de boca, mano, pie) y se va a mezclar con el covid-19. El problema es que estos virus tienen una clínica muy parecida a la del coronavirus, sobre todo tos seca y dificultad respiratoria, fundamentalmente en niños más propensos a sufrir una bronquitis, por lo que habrá que hacer muchos PCR.

¿Las familias deben colaborar y no llevar a sus hijos en ningún caso a la guardería o colegio cuando tengan estos síntomas?

Claro. Por mi experiencia también como pediatra de dos escuelas infantiles mantengo mucha relación con esta etapa educativa y no es infrecuente que alguna familia lleve a su hijo o hija a la guardería con síntomas febriles u otros, por lo que se les pide que en estos momentos no lo hagan bajo ningún concepto. Aunque también es cierto que hay niños, sobre todo más pequeños, que se pasan días y varias semanas con mocos y tos, a lo mejor sin fiebre, y que es muy difícil saber si lo que tiene el pequeño puede guardar relación con el coronavirus o no. Va a ser una auténtica prueba para las familias, pediatras y comunidad educativa.

¿Ha apreciado un auge de consultas pediátricas relacionadas con el coronavirus?

Van aumentando. La población ha perdido el miedo a salir a la calle y al hospital, salvo excepciones. El número de urgencias se ha normalizado en relación con el periodo de estado de alarma. Terminado el verano comienza la patología infecciosa respiratoria. El día de la tormenta de agosto bajó mucho la temperatura y conllevó el diagnóstico de muchos catarros y problemas respiratorios e incluso algún caso aislado de bronquiolitis, que es más propio de otoño e invierno.

¿Alguna consulta que ha atendido en los últimos meses en relación con posible coronavirus en niños ha requerido hospitalización?

En mi caso particular no y tampoco me consta que en Córdoba haya ingresado ningún niño por coronavirus. Los positivos que se han venido conociendo en niños se han producido a través de contactos con adultos, no por brotes con muchos niños como en otras regiones por campamentos u otras actividades.

¿Y qué pasará en cuanto se conozca algún caso en niños o adultos en algún centro educativo?

Con el comienzo y desarrollo del curso escolar habrá algún momento en el que haya que parar porque se den casos de covid en alguna clase. Habrá que aislar, hacer cuarentena y luego intentar volver con cierta normalidad. Porque no sabemos cómo se va a desarrollar este curso, pero tampoco si la situación seguirá en el curso siguiente al que ahora empieza. No podemos tener siempre a los niños sin colegio.

¿Qué consecuencias ha apreciado en los niños que atiende debido a la pandemia actual?

Que se pueda ver afectado el rendimiento académico por el coronavirus es lo menos importante en niños de Infantil y Primaria, puede que más a partir de ESO o Bachillerato. Los alumnos de Infantil y Primaria que no adquieran ahora unos conocimientos lo harán otro año, pero sí es cierto que hay niños que, debido a lo que está acarreando la pandemia, entre lo que está no haber podido ir al colegio, instituto o a otras actividades extraescolares beneficiosas para ellos, están sufriendo trastornos psicológicos, del sueño, de alimentación, de relación, como exceso de timidez, de no querer relacionarse con iguales o adultos. Una de las consecuencias que a los pediatras más nos preocupa es el exceso de sedentarismo y la obesidad, pues hay niños que han ganado kilos en el confinamiento y les puede generar un problema de salud a largo plazo.

En estos momentos, ¿es poco recomendable que los niños acudan a reuniones, del tipo cumpleaños, en espacios cerrados, sin mascarillas y poca distancia de seguridad?

Sí, porque los espacios cerrados que no respeten la distancia de seguridad conllevan mayor riesgo. Distinto es que la fiesta sea en un lugar abierto y con pocas personas.

¿Muchas familias están recurriendo a los pediatras para que les hagan informes que indiquen que es mejor para la salud del niño que no acuda al colegio por alguna patología que presente el menor?

Sí, hay padres que nos los están demandando. Pero las familias deben saber que solo será preceptivo este tipo de informes cuando los pequeños sufran una enfermedad severa o mal controlada o que necesiten inmunosupresores. Por ejemplo, sufrir bronquitis leves durante el invierno no exime de ir a clase ni de ponerse mascarilla.

¿Se ha centrado quizás demasiado la atención en los menores como foco de contagio del covid-19?

Pienso que se hace pensando en los contactos adultos de esos niños, en el caso de que los pequeños se contagiaran y pudieran a su vez contagiar a personas más mayores.

¿Los niños están aceptando bien las mascarillas?

Sí, incluso desde bastante pequeños. También el lavado de manos e incluso la distancia de seguridad.

¿Sería importante contar con enfermeras escolares de forma presencial en los centros?

Sí, porque ayudaría mucho a los niños con enfermedad crónica con motivo de la pandemia actual, pero luego, como pasa con otras necesidades, pesa más la posibilidad económica para que sea realidad.