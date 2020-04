Coronavirus en Córdoba: ¿Cuándo se cobra con el ERTE?

La avalancha de Expedientes Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que están presentando las empresas con motivo de la declaración del Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus está haciendo que, pese a haberse establecido normas que agilizan el procedimiento, algunas respuestas se retrasen y se esté creando incertidumbre entre los trabajadores por no saber cúando cobraran la prestación correspondiente. Desde los sindicatos UGT y CCOO se reclama que se pongan todos los medios necesarios en funcionamiento para que los trabajadores afectados cobren la inmediatamente. La norma de aplicación de los ERTE señala que el empleado cobrará la parte de tiempo trabajada de la empresa y el resto, la que es de aplicación del despido, la abone el Estado por medio del Servicio Púbico de Empleo Estatal (SEPE).

La respuesta

Actualmente, si una empresa plantea un ERTE que se acoge a la normativa redactada para los afectados por el Covid-19- (puede ser por fuerza mayor o por otras causas que la autoridad laboral debe comprobar), tiene que ser resuelto en cinco días laborales. Este expediente puede ser favorable o desfavorable, según entienda la Administración, si es que ha tenido tiempo de resolverlo. No obstante, si en el plazo de cinco días laborables este ERTE no es resuelto, se entiende favorable por silencio administrativo positivo. Una vez que se ha dado el visto bueno, las empresas tienen que rellenar un formulario con los datos personales y bancarios de los trabajadores, así como enviar el certificado de empresa. Los trabajadores no tienen que inscribirse como demandantes de empleo para poder cobrar su prestación.

Con todos estos datos, el SEPE tiene que hacer una resolución por cada trabajador con la prestación que se le reconoce. Normalmente, si esa resolución por trabajador se hace antes del día 29 del mes, el beneficiario cobra su prestación el día 10 del siguiente mes. Es decir, si el SEPE ha resuelto su prestación el 25 de marzo, el trabajador cobraría el 10 de abril. Si no es así, o hay alguna dificultad, el cobro se retrasará hasta el mes siguiente.

Ante esa situación, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, indica que «la prioridad para CCOO es que los trabajadores y trabajadoras afectados por ERTE reciban lo antes posible las prestaciones por desempleo que les corresponden». Al respecto añade que «ya pedimos la semana pasada celeridad en la tramitación de las prestaciones porque mucho nos tememos que miles de personas no cobrarán en abril por a la avalancha de solicitudes recibidas». De hecho, apunta Borrego, «CCOO solicitó el establecimiento de un plazo extraordinario de cobro en abril para que esas personas no se queden sin cobrar hasta mayo. Por ello, vemos con buenos ojos la solicitud de la Junta al Ministerio de Trabajo de que se arbitren nóminas semanales para estos trabajadores y trabajadoras, porque va en la línea propuesta por CCOO de facilitar liquidez a las familias para hacer frente a los gastos básicos y no añadir más incertidumbre». No obstante, asegura la secretaria de CCOO en Córdoba que les sorprende “la propuesta de la Junta cuando Andalucía es la única comunidad autónoma que obliga a las personas trabajadoras afectadas por un ERTE a actualizar sus datos en el SAE o a inscribirse por primera vez. Esto no ocurre en otras comunidades autónomas». Por ello, añade que han pedido a a Junta que «refuerce los servicios de empleo, que reduzca la burocracia, que agilice la tramitación de las prestaciones y otras ayudas a las familias, especialmente, la renta mínima de inserción, para quienes no tienen derecho a una prestación por desempleo y para quienes ya no perciben ninguna».

Más agilidad

Por su parte, Jaime Sarmiento, secretario de acción sindical, indica que «desde UGT pedimos a la Administración que se agilizaran los procedimientos para que los trabajadores afectados pudiesen cobrar la prestación lo antes posible. A lo largo de estas semanas se han dado pasos en este sentido, pero la realidad es que decenas de miles de trabajadores aún no saben si cobrarán su prestación en el mes de abril».

Añade Sarmiento que «ni siquiera el aumento de la plantilla de profesionales en el SEPE y en la Consejería de Empleo, así como la incorporación voluntaria de funcionarios de otras consejerías, ha sido suficiente para atender los miles de ERTE solicitados por las empresas». Y recuerda que en Andalucía se rozan, según los últimos datos ofrecidos, los 90.000 expedientes. La Junta señaló el pasado día 3 que de los 7.538 recibidos en Córdoba había resuelto 3.089 (un 42%).

UGT insiste en que «se deben volcar todos los esfuerzos para conseguir que las prestaciones lleguen lo antes posible a los trabajadores. Junto a ello, este sindicato ha exigido a la Administración laboral que se revisen rigurosamente todos los expedientes presentados en estas fechas para que no haya empresas que inicien procesos de despidos amparándose en la situación de crisis actual.