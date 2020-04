Cs abraza un pacto de reconstrucción para que el Gobierno "deje de cometer errores"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha celebrado este lunes la oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alcanzar un Pacto de Reconstrucción Social y Económico y se ha abonado al acuerdo para evitar que el Ejecutivo "siga cometiendo errores".

Arrimadas ha exigido a Sánchez que aparque la "incertidumbre" para dar paso a la "seguridad jurídica" y que lo haga con el apoyo del resto de fuerzas políticas que le tienden la mano. "Estos pactos no pueden servir para cuestionar nuestro sistema democrático o imponer ideologías trasnochadas que han fracasado en todos lados", ha avisado, y ha abogado por un plan de reconversión industrial y de impulso económico, que incluya "todo con lo que tenga que ver con la salida a la crisis". "Hasta ahora hemos tenido medidas sueltas desacompasando las medidas económicas y el bienestar de las personas, y no puede ser", ha hurgado. Y ha vuelto a bautizar a Cs como un partido "leal, con sentido de Estado".

En definitiva, la líder naranja ha abrazado una idea que Cs lanzó al Gobierno como una fórmula para dejar atrás la "unilateralidad" y la "improvisación" para consensuar el futuro. Arrimadas ha admitido que no habla con Sánchez desde el sábado pasado, y le ha recordado que el presidente tiene la "responsabilidad y las herramientas" para iniciar este "escenario de diálogo constante y de pacto honesto". "Estos pactos que propuso Cs son el antídoto para que el Gobierno deje de cometer errores. La mano tendida de Cs no es para tapar errores, sino para ayudar a que no se repitan", ha apuntalado.

Arrimadas ha recordado que el Gobierno se comprometió con los naranjas a suspender las liquidaciones trimestrales de IVA e IRPF para apoyar dos de los tres reales decretos que sometieron a votación en el Congreso, algo que por ahora aún no se ha activado. "Si el Gobierno no cumple estará engañando a todos los españoles", ha advertido.

Por otro lado, ha criticado que la vuelta al trabajo se haya ordenado sin la distribución necesaria de materiales de protección para todos los empleados y ha pedido un "plan de suministro generalizado" para que no recaiga todo el peso sobre las empresas. "Se conocía desde hace 15 días. No es de recibo que ayer a las 22 horas se publique un real decreto. Necesitamos certidumbre", ha zanjado.