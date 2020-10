Critican la acumulación de pacientes en salas de espera del Materno Infantil

La plataforma No me Quites mi Hospital criticó ayer que las obras para construir una nueva UCI pediátrica en el hospital Reina Sofía estén «casi detenidas». La plataforma expuso que, como consecuencia de la obra, que «aunque muy necesaria» se han trasladado consultas pediátricas al centro Castilla del Pino y también al semisótano del hospital Infantil y esto está causando «aglomeración de pacientes y familiares en la planta semisótano del Infantil». Según esta plataforma, a diario los pacientes están sufriendo esta situación de falta de espacio y de distancia de seguridad en las salas de espera del semisótano, con el riesgo que supone con la actual pandemia. La dirección del hospital Reina Sofía rechazó que las obras de la UCI pediátrica estén paralizadas, «ya que están en plena realización», y replicó a No me Quites mi Hospital que «se está trabajando en la mejora de la circulación de pacientes que acuden a consultas externas pediátricas, ubicadas de manera provisional en esa planta semisótano».

El centro añadió que las medidas previstas persiguen asegurar que «se respeten las distancias de seguridad entre pacientes y familiares y evitar posibles aglomeraciones». Entre estas iniciativas destaca, según el Reina Sofía, «la instalación de un turnómetro en el vestíbulo principal del Infantil, que va a permitir que el paciente y su familiar baje justo antes de entrar a consulta y, mientras, pueda esperar en el hall, respetando la distancia de seguridad». Además, el hospital añadió que se está potenciando «la atención telefónica de los pacientes para evitar su traslado al hospital y para hacer agendas alternas que permitan el distanciamiento físico de los pacientes, en aquellos pacientes en que está atención sea posible».