Cristiano Ronaldo pide "unidad" contra el coronavirus

Cristiano Ronaldo pidió unidad "en este momento tan difícil" para el mundo entero, por culpa de la pandemia de coronavirus, además de un compromiso de "ayudar" a los demás. La estrella de la Juventus, uno de los deportistas con más seguidores en las redes sociales en todo el mundo, dejó su mensaje en Twitter, en medio de la crisis del COVID-19, la cual aún se espera larga.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8