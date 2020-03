Crisis del coronavirus: una cordobesa triunfa en Soria

El destino ha querido que a Vanesa Ruiz Gemes el confinamiento por el coronavirus le haya pillado en Soria. Esta profesora cordobesa y cantante en sus ratos libros apenas llevaba un mes y medio en esa ciudad dando clases de Infantil en un colegio, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma. Estuvo tentada de volver a Córdoba --ella es de la Fuensanta--, pero la avanzada edad de sus abuelos le hizo replanteárselo y finalmente se quedó allí.

La situación podría haber sido como la de otros muchos cordobeses fuera de su tierra estos días, hasta que el sábado pasado Vanesa salió a su patio y se puso a cantar. «El padre de uno de mis niños, que es mi vecino, me saludó desde su balcón y me dijo en broma que nos tomáramos algo. Yo le dije, vale, tú pones la bebida y yo la música, y me puse a cantar. Entonces fue saliendo la gente de los bloques vecinos, y al terminar me dijeron: mañana más».

Desde ese día, todas las noches después del aplauso de las 8, Vanesa ameniza el confinamiento de sus vecinos con canciones en un espectáculo que dura una media hora e incluye hasta bises. Para mayor realce, los de su bloque le han puesto hasta focos en un rellano en las zonas comunes, y ella, que el primer día salió con pijama, cada vez se arregla más. «¡Ahora ya sales de artista!, me dicen los vecinos, aunque salgo con abrigo y gorro porque hace mucho frío». Ellos, en agradecimiento, le cantaron al unísono el Soy cordobés de Soria y el otro día algún vecino dejó en su puerta carne, pescado y un bizcocho.

Tal ha sido el éxito de la cordobesa que numerosos medios de comunicación, periódicos y televisiones de Castilla-León, se han hecho eco de sus actuaciones y han contado su historia. Vanesa participó el año en un concurso de copla de televisión parecido al Se llama copla de Canal Sur en Castilla La Mancha "y quedé tercera», relata. A raíz de su debut televisivo ha tenido mucho trabajo «sobre todo en bodas», y después del confinamiento le auguramos mucho éxito en la ciudad en la que Machado se enamoró de Leonor. ¡A la conquista de Castilla!