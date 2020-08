Crecen un 30% las consultas por depresión y ansiedad por el coronavirus

Los psicólogos, desde que empezó la pandemia del coronavirus y todas las consecuencias sociales, familiares, económicas y sanitarias que está implicando esta crisis, están atendiendo de media un 30% más de consultas que antes de la existencia del coronavirus, Asistencia demandada por personas que se sienten depresivas o con síntomas de ansiedad, estrés o angustia, incentivados por todas estas circunstancias, señala el presidente del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Antonio Agraz.

Este mayor incremento de las consultas psicológicas se ha trasladado también al ámbito de los centros de salud, confirman varios médicos de familia, y a su vez se ha notado en las farmacias. Un informe llevado a cabo por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos indica que la dispensación en farmacias de medicamentos de tipo ansiolítico o antidepresivos, empleados habitualmente frente a patologías del sistema nervioso, registró durante el confinamiento en España un incremento de entre un 10 y 15%. Igualmente, según este análisis, se apreció una mayor demanda de analgésicos y de productos para el sistema respiratorio.

Antonio Agraz expone que este incremento de consultas se ha registrado de forma no presencial, pues «hemos detectado que continúa habiendo una resistencia de las personas a venir a la consulta, incluso tras el fin del estado de alarma». Agraz explica que, como consecuencia de esta pandemia, está cambiadola forma de relacionarse la sociedad y se han incrementado los trastornos obsesivo-compulsivos, fobias y la patología hipocondriaca.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

«Igualmente se dan más casos de miedo al contacto, al no poder movernos libremente por temor al contagio, y como se ha citado antes a su vez se ha incrementado la ansiedad y la depresión», precisa. «Los cordobeses siempre hemos sido muy sociables y el aislamiento, bien porque se ha sufrido el coronavirus en propia persona, porque lo ha tenido alguien cercano o por obligación generalizada durante el estado de alarma, tambiénestá causando estrés postraumático o estrés agudo en algunas personas que no pueden evitar tener pensamientos recurrentes y miedo o que lo han pasado mal por no despedir a un ser querido que ha fallecido», manifiesta. «Cada persona no gestiona igual la cantidad de información, sobre todo, negativa, que llega a diario sobre el coronavirus debido a la proliferación de rebrotes y a la crisis económica que lleva aparejada», recalca el presidente de los psicólogos. Ante este panorama, Agraz resalta la necesidad de «estar muy vigilantes ante la posibilidad de que, debido a la crisis que lleva aparejada la pandemia, puedan crecer los suicidios, pues hay personas que lo están perdiendo todo».