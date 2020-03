Coronavirus en Córdoba: las personas sin hogar se instalarán finalmente en el polideportivo Guadalquivir

El Ayuntamiento de Córdoba instalará a las personas sin hogar que no tengan síntomas de coronavirus finalmente en el polideportivo del barrio del Guadalquivir, después de que Sadeco haya acudido esta mañana a realizar la desinfección correspondiente y se esté procediendo a la instalación de un centenar de camas de campaña aportadas por Cruz Roja y sacos de dormir donados por Decatlón, todo ello bajo la supervisión de la delegada de Servicios Sociales, el delegado de Deportes y la primera teniente de alcalde. De momento, aún no se ha decidido en qué momento se realizará el traslado ni quién se hará cargo de la atención a las personas sin hogar que se trasladen a este espacio. La presencia o no de fiebre será el elemento que sirva para determinar si una persona está contagiada, según las fuentes consultadas.

Según fuentes municipales, el Ministerio de Sanidad ha comunicado al Ayuntamiento su decisión de reservar el uso del albergue de Cerro Muriano, destino anunciado para estas personas ayer, por si fuera necesaria su utilización para cuestiones sanitarias.

De momento, sigue en pie, por otra parte, la idea del Ayuntamiento de acoger en el centro de educación ambiental que se sitúa junto al Zoológico y que cuenta con 30 camas, a las personas que puedan estar afectadas por el virus, si las hay.