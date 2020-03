Coronavirus: la mitad de los españoles han dejado de comprar en tiendas físicas

Alrededor del 10% de los españoles ha comprado por primera vez en su vida durante estos días productos de alimentación a través de internet. Pese al colapso sufrido por la mayoría de cadenas de supermercados por el incremento súbito de la demanda, la consultora Kantar refleja en un estudio mundial sobre los efectos del coronavirus en los hábitos de consumo que con la situación de confinamiento casi uno de cada dos españoles declara que ha comprado menos en tiendas físicas (un 20% a nivel global) y un 16% ha comprado más 'on line' (casi el doble que a nivel mundial). Sin embargo, la consultora alerta de que "la intención de compra 'on line' a futuro es inferior en nuestro país respecto a la media global (18% frente a 32%). Es muy mayoritario el porcentaje de españoles que opinan que en el próximo mes su nivel de compra online se va a mantener como en la actualidad (51%)".

Aseguran los expertos en consumo que para que un hábito cambie se necesitan al menos 21 días. El confinamiento superará con creces esa premisa y se espera que un nuevo consumidor renazca con el restablecimiento de la normalidad comercial con lecciones aprendidas. Entre ellas, este último mes se ha iniciado el comportamiento de compra 'on line' para algunos consumidores en determinadas categorías: un 10% de los españoles ha comprado por primera vez en su vida comida y bebidas 'on line' y un 7% productos cosméticos y productos de cuidado personal. El estudio de Kantar, con entrevistas a 25.000 consumidores de 50 mercados, muestra que "España es el mercado menos optimista sobre la recuperación de la economía una vez termine la pandemia".

Kantar se ha fijado especialmente en el comportamiento de los consumidores chinos para esbozar que es lo que va a pasar durante el confinamiento y después con las categorías de productos. Así, se espera durante estos días de parálisis el desplome en la venta de todos los sectores excepto en los de alimentación, productos de limpieza, medicamentos y consumo de televisión y redes sociales. Tras el periodo de encierro se teme que todos ellos se recuperarán, como lo sucedido en China, excepto en productos de lujo y entretenimiento 'on line', que no crecerán. "Habrá cosas que no volveremos a hacer de la misma manera", opina Borja Marcos, director asociado de la división de estudios de Kantar. Martin Wohlfart, consejero delegado de la división Insights de Kantar considera que "la caída de la inversión publicitaria durante estas semanas afectará a la imagen de las marcas" y en un momento de cambio de hábitos de consumo rápidos que ofrece también oportunidades a nuevos competidores.