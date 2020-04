Coronavirus: Luis Oliver asegura que "hasta los enemigos me han llamado"

Luis Oliver, máximo accionista del Extremadura y exdirector deportivo del Córdoba CF, que anteayer recibió el alta tras haber padecido el coronavirus, se mostrado este miércoles "feliz" por su recuperación y admitió que pensó en que se "moría". Oliver relató a Efe que "cuando te viene una fiebre de 39 o 40 durante varios días y pierdes cinco kilos de repente, te asustas".

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Reconoció su "fortuna al haber ido al hospital pronto" y aconsejó que "es lo que hay que hacer en estos casos", aunque su situación se agravó porque "la primera prueba dio negativo", pues se "la hicieron con el test que venía defectuoso de China".

"Me aplicaron igualmente el protocolo del coronavirus. Estuve tres días muy mal, pensé que me moría, pero afortunadamente el cuerpo reaccionó. Estoy muy contento de que todo haya salido bien. He recibido mil muestras de apoyo, hasta los enemigos me han llamado. Ha sido bestial", subrayó el empresario aragonés

"Es muy complicado que la Liga vuelva"

El dirigente del Extremadura opinó "que la Liga no va a continuar, es muy complicado que vuelva", ya que su experiencia de haber "estado en la zona cero" le permite afirmar "que esto es lo más parecido a una guerra. Todo está desbordado" y, por tanto, le "parece una fantasía jugar al fútbol dentro de un mes".

Oliver pidió "sensibilidad" con "la realidad que están viviendo miles de españoles" y aventuró que "quizás" sea posible "que vuelva el fútbol profesional con mucho cuidado, a puerta cerrada y haciendo tests diarios a los futbolistas pero de Segunda para abajo, va a ser imposible".

"¿Cómo le vas a hacer test a todos los futbolistas para detectar un virus que es cuatro veces más contagioso que la gripe? Hasta junio que no llegue el verano, que llegue el calor, no veo el inicio de la Liga, aunque igual mi punto de vista es más pesimista por haber estado en la zona cero", insistió.

Para el empresario, la situación económica de los clubes es "mala", ya que "no hay ingresos desde marzo y varios han aplicado un ERTE" a sus trabajadores, aunque el Extremadura hará "lo que haga la mayoría y lo que diga la Liga de Fútbol Profesional", considerando que "el 70 por ciento de los ingresos provienen de la televisión y sin ese dinero, habrá que hacer un ERTE sí o sí".