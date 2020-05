Coronavirus: el joven cordobés atrapado en Colombia volverá el sábado a Europa

El joven cordobés Pedro Diéguez, que se encuentra en Colombia desde donde reclamaba ayuda para volver a España al haberse quedado atrapado tras declararse la pandemia de coronavirus, ha conseguido por fin un vuelo que lo traerá de regreso a Europa.

Según ha confirmado el propio Diéguez a CORDOBA esta madrugada, el vuelo saldrá de Bogotá el sábado, 9 de mayo, a las 22.00 horas y espera tomar tierra en Amsterdam sobre las 15.30 del día siguiente. Diéguez, que se mostraba entusiasmado, “me voy por fin de aquí”, señalaba eufórico que ahora lo que está intentando resolver es la conexión entre la ciudad holandesa y España.

El joven cordobés, que había llegado a la ciudad de Armenia desde Perú, donde residía con su novia, para realizar un curso sobre café, y que se ha encontrado con numerosas vicisitudes para poder volver, explica que “apenas me enteré de que abrían este vuelo los bombardeé con mails y llamadas, hasta que lo he conseguido”, ahora, indica que el siguiente paso será incorporarse “al primer vuelo que salga para Madrid”.

En el mismo vuelo indica que regresarán más españoles de los que se encuentran en su misma situación, “pero no sé cuántos” y que en la consecución de que lo incluyan en el pasaje ha participado la embajada española, “ha participado a raíz de que primero he contactado con al embajada holandesa y me dijeron que harían ese vuelo y que hablase con mi embajada para que se pusiese en contacto con ellos”.

Con este vuelo, Pedro Diéguez empieza a verle la luz a un túnel que se ha prolongado casi dos meses.