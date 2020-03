Coronavirus: Interior alerta contra el engaño de las pseudociencias en la epidemia

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, comisario principal José Ángel González, ha alertado contra los vendedores de remedios milagrosos estos días. En la rueda de prensa cotidiana del comité técnico de seguimiento de la epidemia del coronavirus, el número 2 de la Policía ha citado una oferta en las redes sociales de la web "Amor a la vida'.

Ese portal de internet "anuncia que el coronavirus se puede curar en 24 horas", ha relatado González. Explotan uno de los engaños más conocidos en el mundo de las pseudoterapias: el de los derivados del cloro. En este caso, ofrecen dióxido de cloro, sin contraindicaciones. Como es habitual en ese sector de las terapias no científicas, la web acusa a las empresas farmacéuticas de no difundir el remedio porque "no les interesa curar a los pacientes para que sigan siendo sus clientes".

Cada día, el jefe operativo de la Policía lanza algún aviso contra los bulos y estafas en internet. Es una de las vías de trabajo que más atrae las energías de las fuerzas a su mando. González ha avisado hoy de un "envío masivo de correos que suplantan a una multinacional logística norteamericana". Esos correos propician "accesos ilegítimos" a los ordenadores y cuentas del usuario mediante el método de pedir la introducción de sus datos para recuperar el uso de la cuenta en esa plataforma.

Igualmente, González ha citado un bulo que ayer incluso difundieron algunos sindicalistas de la Policía, hasta darse cuenta del error. Se trata de un vídeo en el que un supuesto transportista muestra palés de material sanitario "que va a Francia porque España no paga", ha relatado. "Se trata de un bulo. Son cajas de folios", ha añadido.

Detenidos

Durante la jornada de este lunes, la Policía practicó 53 detenidos. Ya llevan 876 desde que empezó el estado de alarma, y un total de 70.928 sanciones. "Se ha reducido notablemente el número de propuestas para sanción. Los ciudadanos están concienciados de que para vencer a este virus hay que quedarse en casa", ha dicho González.

Este lunes, las fuerzas bajo su mando detuvieron a tres varones en Badajoz y Alcantarilla (Murcia) por atentado. Uno de ellos estaba vendiendo mascarillas. Los otros dos festejaban con varios jóvenes. Uno de ellos se encaró cono la Policía con un cuchillo.

Entre los detenidos, hay cuatro -tres en Madrid y uno en Ciudad Real- por "uso irresponsable de drones. Este tipo de aerronaves pueden ser un peligro real para el espacio aéreo", ha dicho el DAO de la Policía. "Se recuerda a los ciudadanos que el uso de estas arronaves está sujeto a restricciones", ha advertido.

En la misma rueda de prensa, el general de brigada jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil José Manuel Santiago ha contado en 116.043 las personas identificadas en controles y patrullas del instituto armado, tramitándose este lunes 6.085 denuncias y 23 detenciones por delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Entre ellos, ha destacado un conductor detenido en Vilafranca del Penedés (Barcleona, que había robado el coche en compañía de otros dos complices, y fue interceptado por un control de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barcelona.

En diez días 2.900 efectivos de la Guardia Civil han vigilado las fronteras terrestres de España, identificando a 548 personas que intentaban entrar. En su trabajo policial ordinario, la Benemérita ha interceptado un alijo de 22 toneladas de tabaco de contrabando en Alicante, valorado en 3,5 millones de euros, y un cargamento de más de 3.000 kilos de cocaína en la ría de Arousa (Pontevedra) que siete narcos llevaban en dos planeadoras.

Primer militar muerto

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), teniente general del Aire Miguel Villarroya, ha cifrado en 6.995 los efectivos de las Fuerzas Armadas implicadas en la Operación Balmis, que ya se han desplegado en 190 localidades. "Vamos allí donde se nos solicite", ha dicho Villarroya.

Y entre las posibles solicitudes, no ha descartado la intervención del Ejército en casos de pillaje, si se dieran en un futuro, siempre a petición previa del Ministerio del Interior.

El JEMAD ha lamentado la muerte del primer militar por coronavirus: un subteniente del Ejército del Aire. El suboficial fallecido no estaba trabajando en la Operación Balmis.

Los militares se dedicarán este martes, entre otras misiones, a la desinfección de los aeropuertos de San Sebastián, Sevilla y Málaga, las cárceles de Puerto de Santa María III (Cadiz) y Fontcalent (Alicante), 12 hospitales y 142 residencias de ancianos. Ya son 1.495 residencias las desinfectadas por los soldados.

Entre tanto, la Armada prepara al buque Galicia para aumentar la capacidad hospitalaria de Melilla, dentro del programa de hospitales de campaña. Las Fuerzas Armadas llevan ya 16 de estos hospitales instalados en distintos puntos del país.

Además, los soldados continúan con "la triste labor", ha dicho Villarroya, del traslado de cadáveres en Madrid. Este lunes fueron 127 cuerpos los que llevaron al Palacio de Hielo.