Coronavirus: el Imibic quiere aportar su valía en la investigación contra el covid-19

El Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) está trabajando de forma intensa en estos días en varios proyectos de investigación para concurrir a ayudas y líneas impulsadas por el Instituto de Salud Carlos III (vinculado al Ministerio de Sanidad), a ayudas europeas (fondos Feder) -anunciadas ayer por la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía- para incentivar la investigación biomédica sobre el coronavirus y para poder formar parte de estudios de redes europeas, involucradas igualmente en la búsqueda de un tratamiento y mejor abordaje de la enfermedad causada por el covid-19.

A pesar del estado de alarma que existe en España por la pandemia del coronavirus, el gerente del Imibic, Álvaro Granados, apuntó ayer que en este centro se trabaja con normalidad y más si cabe ante esta situación. Un 90% de la plantilla que habitualmente trabaja en las instalaciones del centro está teletrabajando desde hace más de 15 días, lo que equivale a unos 180 profesionales, mientras que una veintena de empleados y técnicos sí acude a diario al instituto. Teniendo en cuenta que vinculados al Imibic hay más de 500 profesionales, cabe destacar que los más de 300 restantes, en su mayoría investigadores, estudiantes predoctorales, entre otros, están también teletrabajando o desarrollando su labor desde sus casas, en el hospital Reina Sofía u otros centros donde a lo mejor desempeñan una labor clínica. El gerente de este instituto recalcó que hoy en día existen muchos medios y plataformas que permiten a los investigadores compartir conocimientos o seguir formándose (en el caso de los estudiantes predoctorales) de forma telemática e incluso defender una tesis doctoral por videoconferencia.

Sin embargo, el director científico del Imibic, Pablo Pérez. precisó que parte de la actividad que se efectúa en el Imibic no puede adaptarse al teletrabajo. Pablo Pérez se refirió al área del servicio de animales de experimentación o a la unidad de ensayos clínicos. «Algunos ensayos clínicos que se desarrollan en el Imibic han sido paralizados por la Agencia Española del Medicamentos debido a la crisis del coronavirus, y otros que se podían posponer se han retrasado, siempre que no pusieran en riesgo a ningún paciente beneficiario. Aunque, por muy distintos motivos, otros ensayos clínicos no se pueden interrumpir. Así que, con todas las medidas de protección que siempre se tienen, pero aún más acentuadas por esta situación excepcional, pues están desarrollándose. Dentro de este apartado, continúan desplazándose al Imibic beneficiarios de algunos ensayos clínicos, principalmente de las áreas relacionadas con el tratamiento del cáncer o patologías dermatológicas, que requieren a lo mejor de la administración de tratamientos intravenosos. O, en otros casos, añade el director científico del Imibic, se continúa con estos ensayos clínicos sin necesidad de que los pacientes acudan a la unidad de ensayos clínicos del Imibic, ya que se les hacen visitas o se les remite el tratamiento al domicilio y a su vez se les realiza seguimiento telefónico.

Ejemplo de algunos de los investigadores que estaban ayer trabajando en la sede del Imibic eran Jorge Valle, Kamila Januzs o David Requena (responsable de innovación tecnológica), mientras que en el lado de la mayoría que teletrabaja pues estaba la responsable de gestión de la investigación del centro, Miriam Cruzado. El gerente del Imibic quiso agradecer «a nuestros investigadores, resto de personal y técnicos del Imibic y a todos los profesionales sanitarios de Córdoba la labor que están llevando a cabo todos estos días y su compromiso. Estamos contribuyendo, en la medida que ha sido posible, a que nuestros trabajadores se queden en casa». Por otro lado, Granados destacó la colaboración estrecha que el Imibic mantiene con el hospital Reina Sofía, con la Universidad de Córdoba, con otros centros, empresas y con la Consejería de Salud para muchas acciones que están siendo necesarias estos días para mejorar el trabajo de los sanitarios y la asistencia de los pacientes, debido a la crisis del coronavirus.