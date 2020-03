El coronavirus golpea a los sanitarios de Córdoba: "Si nos contagiamos, dejamos de ser efectivos"

Enfermeros y enfermeras de Primaria y hospitales de Córdoba han dado la voz de alarma sobre lo que están viviendo en hospitales y centros de salud. Tras conocerse la noticia de la muerte de un médico en la ciudad, muchos relatan de forma anónima lo que están viviendo estos días. El portavoz del Sindicato de Enfermería Satse en Córdoba no hace declaraciones en este momento porque se encuentra aislado en casa desde hace dos días con fiebre y síntomas de coronavirus.

En su lugar, hace de portavoz Rafael Osuna, delegado de Satse en Cabra, que recuerda que "los equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes y bata impermeable) son la piedra angular para que esto se frene, los profesionales tenemos capacidad y voluntad, pero exigimos las medidas necesarias para garantizar nuestra salud". En este sentido, destaca que "si nos contagiamos dejamos de ser efectivos y además pasamos a ser un foco de contagio" y se pregunta si cuando la administración sanitaria afirma que no hay problema de suministro "¿hablan de que hay material suficiente en el momento actual o en previsión a los próximos días cuando las necesidades van a ir en aumento?".

Según Osuna, "es necesario hacer acopio de material de seguridad, no es normal que España sea uno de los países con más sanitarios infectados del mundo, lo cual significa que algo no se ha hecho bien, que los protocolos sanitarios tenían agujeros y que se han hecho pensando en el material disponible y no en las necesidades reales".

En cuanto a Córdoba, explica que "la guerra ahora es tener al menos una mascarilla diaria y poder cambiarla cuando se esté en contacto con una persona infectada", al tiempo que cuestiona "cómo es posible que los sanitarios tengamos tantas deficiencias y luego salgas a la calle y vayas al supermercado y te encuentres con gente que tiene mejores equipos de protección que los que tenemos nosotros que estamos en primera fila, eso no ayuda". Para los sanitarios, insiste, "el epicentro de la protección son las mascarillas porque cuando viene un paciente con civid-19 necesitamos una para él y otra para nosotros, y las necesitamos de los tres niveles, quirúrgicas, FPP2 y FPP3". Del mismo modo recalca que "es urgente catalogar a los profesionales de manera que las mujeres embarazadas, las lactantes y quienes sufren alguna patología no estén en primera línea y se les relegue a otras tareas también necesarias que no les exija estar con los pacientes" y por último, reclama "cuidados para los sanitarios infectados, hay que hacerles tests rápidos y realizar el seguimiento correspondiente cuando son aislados como se hace con el resto de pacientes".

Otros enfermeros de Córdoba expresan su opinión de forma anónima porque temen represalias, pero coinciden en que tienen miedo al contagio y a propagar el virus entre sus pacientes, agradecen la entrega de la sociedad civil y lamentan que en un momento como este, no se les esté protegiendo y se les obligue a trabajar sin las medidas de protección mínimas:

"Dicen que España tiene la mejor Sanidad del mundo, pero los profesionales tenemos que trabajar en una situación como esta a pecho descubierto, no hay mascarillas quirúrgicas, ayer me dieron una y la gente peleándose y pidiendo por favor que no se dieran a nadie y las guardáramos por si venían pacientes con síntomas".

"Se nos quiere amedrentar, silenciar, hay incluso amenazas de sanciones por publicar en las redes sociales que en tal o cual sitio no hay material de protección, van a por quien hace pública la situación".

"No podemos estar con una mascarilla para todo el día, con la misma bata, con la misma mascarilla cargada de bichos todo el día, es imposible no contagiarse".

"Un paciente al que voy a curar me ha dado una pantalla y cuatro mascarillas para que no deje de ir a hacerle las curas, los pacientes tienen miedo de que les contagiemos, pero necesitan que los atendamos, ellos nos están dando más material que los propios centros".

"En Urgencias, en los hospitales se pasa mucho miedo, pero en Primaria también. Ayer fui a curar una herida de una cadera y sale el hijo del paciente y empieza a toser y me dice que sí, que está en cuarentena por la empresa porque tiene síntomas, pero no le han hecho el test, sin mascarilla ni nada, expuestos no, lo siguiente, esto es... vamos a caer como moscas".

"Somos el país del mundo con más sanitarios contagiados, y en Primaria no tenemos ningún medio, vamos a los domicilio y no tenemos nada, lo que nos hemos hecho, hidroalcoholes, trajes de buzo que nos hemos comprado, patético".

"Lo de las mascarillas es lo más llamativo, pero tampoco tenemos gafas de protección y nos estamos buscando pantallas de cascos de obra, de impresoras 3D, de empresas de pueblos, todo artesanal y porque la sociedad civil nos está ayudando, todo es muy triste".

"No tengo palabras para agradecer la ayuda que nos está prestando la gente, hay muchos compañeros que van desprotegidos a la UCI y a Urgencias y que se emocionan con la respuesta de personas anónimas, la gente está yendo muy por delante de las administraciones en este momento, estas cosas tan solidarias nos dan un poco de fuerza".

"El estrés es muy grande, la carga de trabajo, el miedo sobre todo, no le deseo a nadie en el mundo que sea sanitario ahora por la carga de estrés, me he ido de casa sin saber dónde iba a estar hoy, si a la puerta de Urgencias, a la UCI, sin poder comer de los nervios".

"La humildad y la solidaridad de la gente nos está dejando atónitas, están haciendo miles de cosas. Mi supervisora me ha dado unas mascarillas de un grupo de mujeres que se pueden lavar con lejía y nos pueden servir en caso de que se agoten, de momento tenemos una mascarilla para todo el día".