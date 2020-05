Coronavirus: "El horario infantil está muy bien para Galicia, pero no para Córdoba"

A pocas horas de que se aplique el decreto que permitirá los paseos a niños, adultos y mayores en distintas franjas del día, la reducción del horario infantil para el inicio de la desescalada (de 12 a 19 horas y no de 9 a 21 horas) con el fin de compatibilizarlo con la salida de las personas mayores sigue siendo objeto de controversia en las familias. En el aire, flotan muchas preguntas sin respuesta y certezas, como la de las altas temperaturas que están por venir a este lado de Despeñaperros, que consideran no se han tenido en cuenta por parte del Gobierno al establecer las medidas en la desescalada.

Para Raquel Ibarra, madre de dos niños, "el horario está muy bien para Galicia, pero en Córdoba será un problema en cuanto empiece a apretar el calor". Ella y su marido teletrabajan y ahora sacan a sus hijos sobre las 3 de la tarde, "en cuanto haga más calor, será imposible". Compatibilizar el trabajo y las salidas infantiles es el otro hándicap. "En casa teletrabajamos los dos, así que por la mañana, uno madruga para usar el despacho mientras el otro pone los desayunos, luego sale y se pone con las tareas mientras el otro trabaja, luego hay que hacer las comidas y otra vez a trabajar por la tarde", explica, "podríamos salir si tuviéramos opción a partir de las ocho o las nueve, antes de eso en Córdoba pronto será difícil ir de paseo con niños y no asfixiarte por el camino".

Rocío Lucena, madre de gemelos de 10 años, aprovechará las horas de tarde para salir con los suyos. "Mi pareja y yo somos profesores y por la mañana estamos en casa teletrabajando mientras ellos hacen las tareas y salimos por la tarde", explica, "es cierto que si el calor aprieta mucho, salir de seis a siete en Córdoba puede ser una odisea, pero parece que habrá que hacer el esfuerzo porque encajar todas las piezas supongo que es muy complicado".

Miguel Polonio, profesor también y padre de dos niños, coincide "considero que el horario es amplio, y no debería ser un problema en casa porque teletrabajo de 9 a 2, pero también se avecina el calor y en esta tierra como mayo venga calentito no vamos a poder salir después de las doce ni antes de las ocho de la tarde". Entre sus colegas de profesión, consideran que no tiene en cuenta a las personas que teletrabajan ni entienden que no se permita a los padres que solo tienen un hijo salir juntos con él de paseo y se les obligue a ir cada uno por su lado a diferencia de los que tienen más, que pueden salir en familia.

Compatibilizar vida familiar y laboral preocupa a muchas madres. "Tengo dos hijos pequeños, yo trabajo en una residencia mañana y tarde y hasta ahora nos hemos apañado con los abuelos mientras mi marido está de ERTE, pero cuando se incorpore a jornada entera, ¿a qué hora salen, a la hora de comer?", se pregunta Míriam, a la que no le ha quedado otra que acudir a su madre para conciliar, pese a que vive con su abuela de 90 años. "No hay guarderías ni colegios ni puedes dejar a dos niños menores solos, y yo soy hija única, no tengo hermanos a quien recurrir, pero tenemos que ir a trabajar, así que ¿qué hacemos?".

Verónica López, su compañera de trabajo, se suma a sus quejas. En su caso, tiene cuatro hijos que no han salido aún de casa desde que empezó el confinamiento. "Tenemos que estar los dos para que salgan los cuatro a la vez o hacer turnos y apenas hay tiempo, puede que salgamos hoy (por ayer), pero no es nada fácil, no sé qué haremos cuando mi marido se incorpore de su ERTE, la verdad". En su caso, ni siquiera tiene la opción de recurrir a la familia. "¿A quién dejas cuatro niños de 6, 9, 10 y 12 años?", se pregunta. Angustiada por la falta de soluciones, está pensando en recurrir a uno de sus hermanos pequeños si fuera necesario. "Está en la Universidad y tendría que instalarse con nosotros en casa, no se me ocurre otra solución".

Las familias monoparentales no se pronuncian sobre el horario, que para ellas es "solo un mal menor en medio de todos los problemas que tenemos que afrontar". Según las portavoces de la asociación andaluza de madres solteras señala que "hay situaciones muy complicadas en muchas casas por la precariedad laboral, los Ertes, las autónomas, sanitarias y servicios esenciales... hasta las que estamos teletrabajando, todas acusamos mucho cansancio a estas alturas". En su caso, les preocupa "la falta de colegios, la medida de apertura de coles solo para menores de 6 años que deja fuera a todos los de mayor edad y también a todas las que teletrabajamos, un 63% de las que conservamos empleo". Insisten en que "no se tiene en cuenta el modelo monoparental de familia, solo nos citan a modo de titular, pero el detalle no se articulan medidas y aunque acumulamos mucha carga de manera habitual, ahora sumamos hacer de profesoras, sostener el ánimo en hogar, trabajar tus horas o la preocupación de no enfermar sin saber quién atenderá a tus hijos". Respecto al paseo, dicen que lo han visto "como un alivio para poder salir con ellos, la preocupación principal es cómo poder cubrir nuestra jornada laboral".

Otras familias no ven tanto problema en el horario establecido. Rosa, profesora de música y madre de un niño de 11 años, cree que «es una hora buena porque puedes aprovechar las horas de sol que necesitan los niños». El calor no le parece un problema. "Estamos acostumbrados al calor, nos adaptamos", asegura, pese a que su hijo es deportista y más que pasear entrena. "Va 45 minutos caminando y otros 15 a la comba", señala, "desde que empezó el confinamiento no hacía casi nada y se cansaba con cualquier cosa, pero desde que ha empezado a salir se está reactivando".