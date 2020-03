El coronavirus deja a las promesas cordobesas sin tres campeonatos nacionales de atletismo y natación

La lucha por evitar que el coronavirus acumule más afectados ha empezado a afectar también a los deportistas cordobeses que acuden a los campeonatos nacionales. La Federación Española de natación ha suspendido el Campeonato de España infantil que iba a comenzar el próximo jueves en Oviedo. Trece cordobeses de los clubs Navial, Fuengirola Swimming y Montilla se han visto afectados por esta decisión, entre ellas la internacional Mely Ruiz.

ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS: Medidas RFEN en relación a las competiciones… en Real Federación Española de Natación https://t.co/TCltXQZzn5 — RFEN (@RFEN_directo) March 10, 2020

También se quedarán sin su campeonato nacional los atletas cordobeses que iban a estar en el sub 20 del próximo fin de semana en Sabadell y en el sub 16 de la semana próxima en Madrid, según ha comunicado la Federación. Por ejemplo no correrá Carmen Avilés (Los Califas) en el 400 de la categoría sub 20, una prueba en la que era una de las favoritas para ganar la medalla de oro, pues tenía la segunda mejor marca entre las participantes.