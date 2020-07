Coronavirus en Córdoba: ningún nuevo positivo este martes tras el brote conocido el lunes

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no ha confirmado en Córdoba este martes ningún nuevo caso positivo por coronavirus, confirmado por PCR, por lo que se mantiene un total de 1.362 contagios desde el inicio del registro de afectados en marzo. Además, continúa en investigación por parte de las autoridades sanitarias el brote del que se dio conocimiento este lunes por parte de la Junta en Córdoba, brote que afecta a cuatro personas en la capital, que se encuentran en situación de aislamiento y sin presentar síntomas ni necesitar ingreso hospitalario.

Estas cuatro personas afectadas por el brote tienen contacto habitual entre ellas, por motivos familiares y de amistad, y realizaron hace unos días un viaje a Madrid, concretaron fuentes sanitarias. La Consejería destacó que el brote (el primero que se registra en Córdoba tras la finalización del estado de alarma, pues durante el confinamiento sí ha habido otros) se encuentra totalmente controlado y precisó que no implica mayor gravedad, ya que los cuatro contagiados están en situación de aislamiento y asintomáticos. El brote de Córdoba se encuentra ahora mismo en investigación, lo que significa que se está realizando el estudio de los contactos de estas personas y efectuando pruebas, que de momento están siendo negativas.

Como curadas por la enfermedad aparecen en el último informe 1.636 personas en Córdoba una más que el lunes). En seguimiento por la enfermedad hay ahora mismo once personas, entre hospitalizadas y aislamiento. De los siete casos que se han confirmado en la última semana 6 corresponden al distrito Córdoba y el otro a Lucena, ya que un caso que este lunes vinculó la Junta a Espiel no aparece este martes en la estadística. Estos nuevos casos (de los que cuatro corresponden al brote) se refieren a personas de edades variadas y no solo a jóvenes, como está ocurriendo en otros puntos del país, precisaron fuentes solventes.

La portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, señaló este lunes a Diario CÓRDOBA que el repunte de casos que ha habido en la provincia cordobesa en los últimos días puede deberse al mayor movimiento de personas entre provincias y a una posible relajación en las medidas de seguridad, por lo que instó a la población a que continúe con la higiene de manos, con el uso de mascarilla (que desde el miércoles será obligatoria) y guardando la adecuada distancia de seguridad.