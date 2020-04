Coronavirus en Córdoba: Vox reajusta sus enmiendas y urge a aprobar unos "presupuestos de emergencia"

Vox presentará enmiendas a los "presupuestos de emergencia" del 2020 por un importe de 800.000 euros centradas en las ayudas a las familias más necesitadas y a la reactivación de los sectores más castigados en Córdoba por la crisis del coronavirus como los autónomos, la hostelería o el comercio. Aunque su portavoz, Paula Badanelli, se abstendrá hoy de manera simbólica en la comisión de Hacienda previa a la sesión extraordinaria del jueves, la intención del grupo municipal es apoyar los presupuestos municipales de PP y Cs por considerar que serán "la mejor herramienta" para encarar la crisis aunque posteriormente deban ir modificándose. "No es el presupuesto ideal, pero es la mejor herramienta para que podamos dar respuesta a las necesidades de los cordobeses", ha explicado. Vox ha recortado sus enmiendas, que pasan de los 3 millones de euros planteados hace tan solo unas semanas a 800.000 euros.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

En una rueda de prensa virtual con preguntas en directo, Badanelli ha desgranado las principales enmiendas que presentará Vox y ha explicado por qué han cambiado la mayoría de ellas para adaptarlas a la situación actual. "La situación no tiene nada que ver a cuando iniciamos la negociación en febrero", ha reconocido la portavoz para recordar que Vox ya había cerrado un acuerdo presupuestario con el gobierno municipal. Asimismo, aunque ha reconocido que lo ideal hubiera sido redactar una nuevas cuentas, el retraso que eso hubiera conllevado lo desaconsejaba. Respecto a las modificaciones que habrá que hacer una vez aprobadas las cuentas municipales, ha reconocido que no sabe cuantificarlas porque desconoce tanto la duración del confinamiento, como las necesidades que se irán produciendo. En este contexto, la portavoz de Vox ha sido muy crítica con la gestión del Gobierno central y en especial con el presidente Pedro Sánchez, a quien ha acusado de mentir "vilmente" y de querer sacar rédito político de la tragedia. Por contra ha sido generosa con la labor del equipo de gobierno municipal, que a su juicio ha actuado en la crisis del coronavirus "suficientemente bien" en Córdoba y haciendo "todo lo humanamente posible". De hecho, Badanelli ha afirmado que en situación como esta no debería haber colores políticos, sino "lealtad, honestidad y sinceridad".

En cuanto a las enmiendas de Vox, la portavoz municipal ha destacado un incremento de ayudas par asociaciones de apoyo a las madres y en defensa de la vida, como Adevida; asociaciones que están ayudando a los más necesitados, como Cáritas o Proyecto Hombre; y asociaciones que trabajan con problemas de conducta o discapacidad, como Down Córdoba o Anfane. En materia internacional quieren que se destine el mínimo legal a Manos Unidas, Sunsita (India) y Amigos de Silva (Etiopía). Asimismo, defienden hacer un esfuerzo extraordinario en el apoyo al comercio, la hostelería, al sector del taxi o a los autónomos y las pymes.