Coronavirus en Córdoba: Vox propone una línea de ayudas al alquiler para los damnificados por la crisis

El grupo municipal Vox ha presentado este viernes algunas de las aportaciones realizadas al plan de choque que prepara el equipo de gobierno con motivo de la crisis del coronavirus. Según ha explicado la portavoz, del grupo, Paula Badanelli, y tras las conversaciones mantenidas con el alcalde, José María Bellido, y con otros miembros del equipo de gobierno, “todo les ha parecido bien” y “a nada se nos ha dicho que no”, lo que le lleva a pensar que serán aceptadas en “un 99%”. No obstante, queda la concreción de partidas y la manera de sufragarlas. Badanelli estima que el plan quedará “cerrado” entre el lunes y el martes. El apoyo de Vox vuelve a ser fundamental para que el plan, al igual que en ordenanzas y presupuestos, salga adelante, al no tener PP y Ciudadanos por sí solos votos suficientes.

En uno de los ejes que ya ha presentado el equipo de gobierno, el social, Vox propone una nueva línea de ayudas al alquiler para afectados por el coronavirus en vez de incrementar las subvenciones ya existentes, como plantea el equipo de gobierno. Su petición es que en esa nueva ayuda “no se discrimine, ni se diferencie” por tipología de familia, es decir, que “una persona que se queda en la calle en 24 horas no puede tener menos ayudas si es monoparental o víctima de maltrato”, sino que “todos deben ser tratados por igual”.

Aunque Vox está de acuerdo con que haya familias que puedan acceder a más de una ayuda si se demuestra que debe ser así por su situación económica, piensa que hay que hacerlo en dos fases, con la idea de cubrir lo básico en la primera, para llegar a cuantas más familias mejor, y, después, en una segunda, cubrir las necesidades de quienes precisen las subvenciones de nuevo. “Nos da miedo de que haya familias que reciban dos o tres ayudas y luego haya otras que no reciban nada”. Para la primera fase se dedicaría el 80% del presupuesto, señala.

Respecto al eje del empleo, Vox, que piensa que en él serán claves los jóvenes, corrige el planteamiento inicial de ayudar a empresas que recuperen el 100% de los empleos acogidos a ERTE, ya que opina que “es un requisito incumplible en este momento porque nadie va a recuperar el 100% de su actividad ni el 100% de sus ingresos”. Su idea es que el Imdeec “dé ayudas por la recuperación de cada empleo” y “les ha parecido bien en principio”. Para ello había 275.000 euros, pero Vox ha pedido que se triplique el presupuesto y que el importe pase a ser de 900.000 euros.

El grupo está a favor de las ayudas al alquiler para los negocios pero cree que “el dinero destinado no es suficiente”, ya que “había 500.000 euros en el 2020 y hemos pedido que se triplique y pase a 1,5 millones” y que se duplique la partida para el 2021, que también era de medio millón, por lo que el presupuesto pasaría de un millón en dos años a dos millones. Otra de sus propuestas es que “las empresas que hagan un esfuerzo en formación, capacitación o creen empleos indefinidos tengan una bonificación por esos empleos si no van vinculados a una pérdida” de los mismos.

Respecto al eje de reactivación económica, en el que, según ha indicado Badanelli, hay que concretar aún las medidas, piensa que “hay que trabajar en el apoyo al sector agroindustrial, joyería, investigación, desarrollo, turismo y cultura”. Badanelli ha valorado positivamente que las medidas relacionadas con el comercio son las enmiendas que Vox incluyó en los presupuestos para el 2020.

En cuanto al eje sanitario, la propuesta de Vox ha sido que el Ayuntamiento compre también mascarillas para niños, y el equipo de gobierno, según indica Badanelli, “va a hacer otro pedido”. El grupo ha planteado que se haga un pliego para que cualquier empresa pueda instalar dispensadores de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos en paradas de autobús y de taxi, evitando así que se repartan gratuitamente “sine die”.

Vox piensa que “cualquier persona o empresa que demuestre una caída de ingresos notable como consecuencia de esta crisis sanitaria debe tener acceso a ayudas”. Otra de sus demandas es que “se estudie la posibilidad con bancos de establecer líneas de crédito de interés cero para aquellas empresas que por su nivel de ingresos o facturación no puedan acceder a ayudas, pero que, al menos, puedan financiar sin coste la inversión que les supondría adaptar sus empresas a esta nueva situación”.

En principio la idea transmitida por Badanelli es la de sufragar las ayudas a través del superávit y, si no, ir sacando partidas del presupuesto tras su entrada en vigor. Además, Badanelli da por hecho “la congelación total de tasas e impuestos” en el 2021, lo que implica que no habrá bajadas el año que viene. "Hasta no ver cómo caen los ingresos del Ayuntamiento, no podemos hacer eso", ha manifestado en relación a nuevas bajadas.