Coronavirus en Córdoba: vinos y cervezas, en casa

La tendencia se ha generalizado a nivel nacional y en el ámbito local las cifras de Deza y Piedra también lo confirman: el consumo de alcohol se ha incrementado de forma significativa en los hogares cordobeses desde el inicio del estado de alarma declarado para gestionar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. A raíz del cierre de bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, los ciudadanos han pasado a tomar el vino o la cerveza en sus casas y esto ha hecho que la demanda crezca de forma notable en los supermercados.

Así lo confirma a este periódico el secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Álvaro González, que aclara, no obstante, que «los incrementos pueden parecer sustanciales, pero realmente no lo son tanto. Si antes no comprabas y ahora sí, ya lo estás duplicando».

El vino y la cerveza son los dos productos más demandados por los consumidores

Este responsable hace referencia a los datos del análisis de consumo en el hogar publicados por el Ministerio de Agricultura, que revelan que del 6 al 12 de abril (último periodo disponible) la compra de cerveza ha subido en España cerca de un 87% respecto al año pasado; la de bebidas espirituosas, un 93%, y la de vinos, un 73%.

Álvaro González entiende que «se consume por hacer un poco más llevadero el confinamiento» y, de hecho, la evolución de otros productos ha sido similar. De este modo, otros aumentos muy destacados a nivel nacional (Agricultura no dispone de datos regionales o provinciales) han sido los de harinas (163%); pescados congelados (80%); azúcar (75%) y tabletas de chocolate (70%).

El responsable de CAEA precisa que «no se puede hablar de un trasvase como tal de lo que se consumía en el canal Horeca (restauración) al de supermecados», ya que «en casa se consume menos» y «el coste es mucho menor en un supermercado», añade. Según detalla, durante la segunda parte del estado de alarma «el consumo se ha normalizado y se ha detectado una tendencia a la moderación y a los productos básicos. La crisis económica ya se deja notar en muchísimas familias».

El gerente de Supermercados Deza, Antonio Deza, entiende, sin embargo, que «quizá se bebe algo más de lo que se solía beber, el consumo de indulgencia, para quitar la pena, existe». Un balance facilitado por esta empresa señala que la venta de bebidas alcohólicas ha subido en sus tiendas un 58% de media durante las semanas de confinamiento y los vinos están a la cabeza, con un 65%. La demanda de cerveza se ha elevado un 61% y la de bebidas de alta graduación, un 24%.

En cualquier caso, no solo son llamativos los aumentos en el caso de estas bebidas, sino que, por ejemplo, la compra de tila se ha disparado un 75%. En cuanto a la alimentación, algunos resultados llamativos son que el estado de alarma ha aumentado un 85% la adquisición de caracoles en las tiendas de Deza; las ventas de patas de jamón casi se han duplicado y las de bases de pizza, churros y otros productos relacionados con la repostería o la desinfección de los hogares se han multiplicado hasta por seis. De otro lado, los cordobeses demandan ahora a esta empresa casi el triple de papelería y un 60% más de libros. En cuanto a la productos que han registrado descensos, sobresalen, entre otras, las bajadas del 51% en colonias; del 26% en cosmética femenina y del 19% en desodorantes, relacionadas, posiblemente, con la prohibición de salir de casa.

La crisis económica «ya se deja notar en muchísimas familias», observan los empresarios

En Deza tienen un 25% de media más de actividad a causa de la crisis sanitaria y su gerente prevé que este porcentaje se reducirá cuando reabran los negocios de hostelería. Entre otras ideas, destaca que «cuando todo esto pase, muy probablemente entraremos (o, más bien, estaremos ya) en un perido de crisis económica aún peor que la del 2008 y, posiblemente, haya una contracción del consumo».

Otra cadena de supermercados cordobesa, Piedra, ha ofrecido un balance de sus ventas de alcohol desde el inicio del estado de alarma que indica que el consumo de licores en gerenal se ha incrementado un 63% y el de espirituosos, un 49%. Asimismo, destaca que la demanda de whisky ha crecido un 40% en sus tiendas; la de vino, un 60% y en la misma proporción lo ha hecho la de cerveza, mientras que en las sin alcohol la subida ha sido del 43%.

Este periódico ha contacto con Mercadona para conocer si también ha experimentado una mayor demanda de bebidas alcohólicas en Córdoba, pero fuentes de la empresa han manifestado que no disponen de estos datos.