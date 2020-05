Coronavirus en Córdoba: UGT vuelve a pedir a la Junta 'screening' urgente para todos los sanitarios

UGT ha solicitado que se realice un screening frente al coronavirus de manera urgente a todos los trabajadores de los centros de trabajo del SAS, EPES, Faisem, ASAG, centros residenciales públicos, concertados y privados, sin distinción por categorías profesionales. Igualmente pide que se realice una limpieza y desinfección de superficies y espacios en profundidad en aquellos centros u unidades antes de la incorporación al trabajo presencial por el Plan de normalización de la asistencia sanitaria.

"Pedimos desde UGT que se nos informe del número de test realizados, desgranado por centros y categorías, así como de los resultados de los test realizados. Y que por seguridad en los resultados, para evitar falsos negativos, se realicen los test a través de punción venosa y no como hasta el momento se está haciendo que es por punción capilar, que da resultados de falsos negativos como se ha podido comprobar", expone este sindicato.

"Nuevamente mostramos el malestar de los profesionales por la distribución continuada en estas últimas semanas de mascarillas FFP2 defectuosas en los centros sanitarios públicos, y por el uso sin control de estos EPIs que han puesto en serio riesgo la salud de los profesionales, y que a nuestro entender hay una responsabilidad legal y política que nadie hasta la fecha ha asumido", indica UGT.

"Los profesionales a los que UGT reclamamos que se estudien son los trabajadores de los servicios esenciales en esta pandemia, como son los de los centros de salud y hospitales del SAS, de los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (061), de los centros de diálisis concertados por el SAS, de los servicios de ayuda a domicilio de la capital y de los pueblos de la provincia, de los servicios del transporte sanitario por carretera (ambulancias) licitados por el SAS y por EPES, y de la la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de las personal con Enfermedad Mental (Faisem) y del personal de los centros residenciales de la tercera edad y discapacitados públicos, concertados y privados", añade este sindicato.

"Existen muchas quejas en el retraso y tardanza en la realización de las pruebas de covid-19 a los trabajadores, los test están llegando de forma no equitativa a los centros sanitarios en Córdoba, y existe un reparto sin explicación lógica alguna, y para su realización no siguen unos criterios consensuados ni normalizados. Los profesionales no están entendiendo porque en unos centros se inicia el estudio por los médicos, cuando en otros centros se hacen sin distinción de categorías. Todo esto vislumbra un descontrol por parte del SAS en cómo y qué criterios utilizar para el estudio de los profesionales".