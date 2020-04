Coronavirus en Córdoba: paralizada la tramitación de las ayudas al alquiler por falta de herramientas telemáticas

El Ayuntamiento de Córdoba se ha visto obligado a paralizar la tramitación de las ayudas municipales al alquiler en el actual estado de alarma por coronavirus, cuyo plazo para presentar solicitudes se abrió hace algo más de una semana, debido a la falta de herramientas telemáticas que permitan dar de alta las peticiones, según fuentes de la Delegación de Servicios Sociales. "Estamos a la espera de que el área de Transformación Digital desarrolle nuevas herramientas informáticas para poder tramitar las ayudas sin tener que venir a las oficinas de los Servicios Sociales Comunitarios como hasta ahora", indican.

La publicación en BOP de las bases de la convocatoria tuvo lugar pocos días después de la declaración del estado de alarma por coronavirus, "ya que se elaboraron previamente, en enero, cuando aún no se sabía nada de la situación de parálisis que provocaría la epidemia". Sin embargo, de momento no se están aceptando solicitudes "porque los trámites, tal y como están planteados actualmente, se tienen que realizar de forma presencial y no es posible llevarlos a cabo mientras dure el confinamiento y existan las actuales limitaciones de movilidad en la población", han detallado.

Según fuentes de Servicios Sociales, las instrucciones de la jefatura para las ayudas al alquiler son que se informe al usuario de que deberá pedir cita cuando pase el estado de alarma para su valoración. El plazo de solicitud de las ayudas del 2020 está abierto hasta el 31 de diciembre, por lo que el pago tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.

Por otro lado, el Ayuntamiento sigue pendiente del abono de las ayudas al alquiler previstas en el convenio entre Vimcorsa y la Delegación de Servicios Sociales y acordadas en el 2019, pero que abarcan mensualidades de este año. Según informó recientemente el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, "se procederá al pago inmediato de estas ayudas al alquiler ya concedidas". Las familias arrendadoras de viviendas a personas con pocos recursos en el marco de este convenio aún no han recibido el pago de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, una situación que en condiciones normales "es difícil porque también tenemos que atender a nuestros pagos, pero que es especialmente complicada en las circunstancias actuales", destacan.