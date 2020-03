Coronavirus en Córdoba: Tractores de Asaja colaboran con Sadeco en la desinfección de calles

Sadeco cuenta ya con cinco tractores que ha puesto a su disposición Asaja para completar las labores de desinfección de las calles de Córdoba por el coronavirus. La dirección de la empresa de limpieza ha informado de que estos cinco primeros tractores ya están trabajando y que se espera que se incorporen seis más a lo largo de la semana. Los tractoristas reciben órdenes directamente desde Sadeco, que por la mañana les reparte el producto desinfectante de base hiploclorada y la ruta por donde deben pulverizarlo.

Los agricultores que se han ofrecido voluntariamente a participar en las tareas de limpieza de Córdoba es coordinado y supervisado por los capataces de Sadeco. El sistema que se está empleando de atomización para la desinfección de las calles, y que se une a otros sistemas como el dron, es el mismo que utiliza la UME. Además, Sadeco de estas medidas dispone de 22 equipos de desinfección, que están trabajando por toda la ciudad desde la semana pasada.

Un tractor de Asaja desinfecta las calles en colaboración con Sadeco. / CÓRDOBA

Arcos de desinfección para empleados

Por otro lado, la empresa municipal de limpieza Sadeco ha instalado cuatro arcos de desinfección o arcos sanitarios individuales para que toda la plantilla pase por ellos antes y después de su jornada laboral. En concreto se han creado cuatro arcos de desinfección y se han ubicado en los puntos de fichaje del edificio de Sadeco de la avenida de Medina Azahara, en el Centro Medioambiental de Sadeco, las instalaciones de Torrecilla y Pedroches, y en el centro de Sanidad y Bienestar Animal. Según las instrucciones dadas por la dirección de la empresa a la plantilla todo el mundo debe entrar dos veces a estos arcos de desinfecció antes de fichar para entrar y salir del trabajo.

Arco de desinfección de Sadeco. / CÓRDOBA

El arco de desinfección made in Sadeco es una tienda de campaña vacía, a la que se le han instalados unos aspersores que distribuyen agua ozonizada. El líquido que sale por los aspersores y que crea una especie de niebla ogenizada "no tiene ningún producto químico, es inocuo y no produce alergias", explican desde la dirección de la empresa en un vídeo explicativo que se ha distribuido entre la plantilla. El mecanismo se activa abriendo una llave de paso, que permite la aspersión en el interior de la tienda de campaña. El agua ozonizada es un desinfectante natural, ya que el ozono diluido en agua elimina todo tipo de virus, bacterias, hongos, algas, quistes de parásitos. Por contra, la purificación del agua con ozono no provoca formación de compuesto tóxico alguno ni deja residuo de ningún tipo.