Coronavirus en Córdoba: el trabajo de los guías turísticos se desploma y quedan «desprotegidos»

Con las agendas vacías y sin posibilidad de llenarlas hasta diciembre se encuentran los guías turísticos de Córdoba, que han visto cómo se han cancelado una tras otra sus citas con los visitantes que tenían previsto acudir a la ciudad en los próximos meses, y cuya vuelta es una gran incógnita en este momento. A este problema se añade que, pese a las medidas que ha decretado el Gobierno para paliar la obligada inactividad de los autónomos, este sector, integrado principalmente por este tipo de trabajadores, ni siquiera figura en el listado de profesionales cuyas actividades se han visto suspendidas por el estado de alarma por el coronavirus, lo que complica pedir las ayudas y prestaciones, pudiéndose dar la situación de que se desestime la solicitud, por lo que denuncian una situación de «desprotección».

Luis Álvarez es el presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Córdoba y asegura que la situación de estos profesionales es, «francamente, horrible». «Ya veníamos de un invierno bastante malo, y todo el trabajo reservado se ha cancelado hasta final de año, no tenemos absolutamente nada», se lamenta Álvarez, que tampoco augura buenas perspectivas.

Estos profesionales pertenecen a un sector, el del turismo, que se ha visto seriamente afectado por esta crisis sanitaria, pero, según Álvarez, «a los guías les va costar más remontar». El presidente del colectivo cree que, aunque estos trabajadores cobren la prestación por cese de actividad que ha aprobado el Gobierno, cuando se levante el estado de alarma se acabará esa ayuda «y nosotros seguiremos sin trabajar, pero teniendo que pagar nuestra cotización de autónomos». Por otro lado, Álvarez se queja de la tramitación de estas prestaciones, ya que, «hasta ahora, no ha habido ninguna respuesta» y, en el mejor de los casos «han acusado recibo, pero no hemos cobrado todavía nada».

«Cuando podamos volver a la calle, no tendremos trabajo, pero sí tendremos que seguir cotizando», dice Álvarez, que asegura que a través de la Confederación Española de Guías de Turismo, «hemos mandado escritos al Gobierno, que nos ha contestado con muy buenas palabras, pero nada más», excepto ofrecer su ayuda si hay alguna mutua que no reconozca la prestación por desempleo a estos profesionales, «lo que podría pasar, ya que es un tema jurídico complejo» al no estar incluidos en la lista de actividades a las que corresponde esa prestación.

El futuro es incierto. «No van a venir turistas en mucho tiempo», sentencia el presidente de la asociación, que asegura que «lo vamos a pasar muy mal». Ante esta situación, el colectivo pretende elaborar un plan de choque con la Confederación de Empresarios de Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento. «Supongo que el turismo nacional se recuperará, porque los españoles no somos cobardes y somos gente muy social», subraya Álvarez, que no tiene ninguna esperanza en la llegada del turismo internacional.

Una de las afectadas por esta situación es la guía turística Marta Gómez, que, a través de un video en sus redes sociales, se hace eco de esta difícil situación para su profesión y asegura que «ya se han producido algunas denegaciones de ayuda porque no estamos recogidos en el listado de profesionales forzados al cierre de su actividad debido a la declaración del estado de alarma». Gómez defiende que su sector también se ha visto obligado a no trabajar, «ya que si cierran monumentos, museos y no se puede acceder a la vía pública, ¿dónde vamos a trabajar».

Igual que el resto de sus compañeros, esta guía turística empezó a ver canceladas algunas citas a finales del mes de enero, cuando ya se conocía la alarma sanitaria en Asia, y entre febrero y marzo cayó toda su agenda. «Ahora mismo, los guías estamos sin trabajo, no solo hasta que se levante el estado de alarma, sino todo el año», continúa Gómez, que asegura que «hay muchos informes técnicos que pronostican que hasta diciembre el sector de turismo no se va a reactivar». Convencida de que ahora la prioridad es controlar la pandemia, cree que lo «último que se va a permitir es la movilidad de un país a otro», lo que significa «una gran limitación» para su profesión.