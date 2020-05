Coronavirus en Córdoba: titulares de la mañana

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Está muy bien, no hundirse en la miseria, pero mucha gente no son conscientes de lo extremadamente grave que es la situación y que si no somos responsables, lo que hemos pasado, sea un juego inocente de niños.