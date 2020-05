Coronavirus en Córdoba: los titulares de la mañana

Solo uno de cada cuatro bares de Córdoba abrirá mañana lunes 11 de mayo en la fase 1 del plan de desescalada puesto en marcha por el Gobierno de España. La hostelería se lo piensa por las limitaciones de aforo, aunque la mayoría de los comercios reanudará el trabajo. El movimiento ciudadano se mostró ayer flexible con las ampliaciones de las terrazas, aunque también pide más espacio peatonal.

A nivel nacional, el presidente Pedro Sánchez confirmó que pedirá una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso, tras aprobar con grandes dificultades la última, gracias al apoyo del PNV y de Ciudadanos. El presidente insiste en que se extreme la prudencia en la calle.

El campo cordobés, por su parte, afronta con tenacidad el futuro tras la crisis sanitaria del coronavirus. Representantes del sector exponen hoy sus propuestas en Diario CÓRDOBA bajo el lema El futuro es del campo cordobés.

El médico intensivista Eduardo Aguilar, que coordina desde el hospital de Cabra un ensayo clínico, advierte en una entrevista con este periódico de que "no podemos bajar la guardia", ya que "la posibilidad de un rebrote está ahí".

Además, el ex alcalde de Córdoba y ex coordinador federal de IU, Julio Anguita, se encuentra "estable" y "sedado en la UCI" del hospital Reina Sofía, según han comunicado en la mañana de este domingo a este periódico fuentes cercanas al ex diputado en el Congreso.

Estos son los titulares de la mañana: