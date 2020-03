Coronavirus en Córdoba: las tiendas de alimentación van recuperando la normalidad y se regula el acceso

Después de los primeros días de nerviosismo por el coronavirus, la tranquilidad regresa poco a poco a los establecimientos de alimentación en Córdoba y en algunos se puede observar este sábado una menor afluencia de público que en las jornadas más recientes, aunque la presencia de clientes haya sido todavía destacada en las primeras horas del día.

En algunos supermercados como Deza y Mercadona se ha optado por regular el acceso para evitar las aglomeraciones (como indican las recomendaciones sanitarias para prevenir la Covid-19) y el exceso de aforo, y esto ha dado pie a que se formen colas en algunas tiendas.

Además, algunos establecimientos vuelven a tener estanterías vacías, pero los trabajadores recuerdan que no hay problemas de abastecimiento y que los productos se repondrán con normalidad.

Este es el caso de Supermercados Piedra, que ha indicado a sus clientes que cierra sus tiendas a las 17.00 horas para realizar tareas de reposición, pero el lunes reabrirá sus puertas con normalidad.

Por otra parte, Deza ha informado de que "debido a la avalancha de ayer (por el viernes) hoy estamos regulando la entrada y controlando el aforo". Fuentes de la empresa han explicado que "hay una persona en la puerta de cada centro y está dejando pasar poco a poco, pidiendo que no se aglomeren en la entrada y que formen una fila con una distancia mínima de un metro entre ellos".

También han recordado que "no es necesario ir toda la familia a comprar", aconsejando "que vayamos una persona por carro y que no llevemos a los niños". Además, han hecho hincapié en que "los supermercados no van a cerrar", por lo que han recomendado "intentar no ir todos a la vez, se trata de no ir a sitios donde haya mucha gente", han recordado.

La empresa ha instado a sus trabajadores a que pidan a los clientes que utilicen guantes en las secciones de frutería y de chorizos frescos, y que no accedan sin mascarilla en caso de que tengan tos, consejos a los que ha añadido la recomendación de no poner en riesgo a los niños, entre otras.

Pasado el mediodía, han comentado que la actividad se estaba normalizando y que han podido reponer los productos "con total normalidad" e incluso "cerrar algunas cajas".

Mercadona ha informado a sus trabajadores de que en el mes de marzo cobrarán una "Prima de reconocimiento a tu compromiso" de un 20% del sueldo bruto, elogiando en un comunicado el esfuerzo que están realizando para superar la situación generada por el miedo al coronavirus.

También en establecimientos de esta marca se ha regulado el acceso para evitar que se supere el aforo, pero a lo largo del día se ha reducido la afluencia de clientes.

Homenaje a los sanitarios

Por otra parte, la aplicación de mensajería Whatsapp se está haciendo eco este sábado de una petición de "homenaje a todos los sanitarios", en la que se propone que a las 21.00 horas "saldremos todos a nuestras ventanas, terrazas y balcones, y aplaudiremos".

En un primer momento se había anunciado que sería a las 22.00 horas, pero la propuesta se ha sido modificado con el objetivo de que los niños también puedan participar.