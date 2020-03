Coronavirus en Córdoba: Tiempo para reencontrar a la familia

Parece que al final ha tenido que venir una situación crítica como la actual para que nos diéramos cuenta de que lo que realmente es importante en la vida es la familia, nuestros semejantes, la gente con la que nos hemos criado. Ese parece ser el mensaje que más se repite durante el estado de alarma por coronavirus entre quienes por costumbre de su trabajo y sus ocupaciones se ven privados a diario de estar con su familia. Las personas que aparecen en estas páginas, todas acostumbradas a viajar, a tener experiencias interesantes, parecen coincidir en que pese a la dificultad del momento que nos ha tocado vivir, a lo oscuro que parece verse detrás de las ventanas, este enclaustramiento forzado está sirviendo para reencontrarse con la familia, para volver al redil y recuperar los afectos, para abrazarse, aunque sea con la mirada al no poder hacerlo con los brazos. A eso están dedicando los cordobeses esta alarma sanitaria.

Los mayores y los niños son los grandes protagonistas de estos forzados días de confinamiento, unos porque aportan la risa, la esperanza y el futuro, y los otros porque nos muestran sin tamiz de ningún tipo lo que realmente somos. Menos mal que están ellos y estamos juntos, porque entre medias, como todos los personajes citan, hay que seguir trabajando, teleproduciendo, atendiendo a los que dependen de cada uno, como dicen el alcalde y el presidente de la Diputación; asesorando como explica el presidente de los médicos, y pensando en los nuevos proyectos, como señalan Belmonte, Palomo, Vega, Lourdes Mohedano, Javi Flores o Macarena Gómez.

Son días largos, complicados e inciertos, pero como todos ellos dicen, suponen un reto del que tenemos que salir entre todos.

JOSÉ MARÍA BELLIDO / ALCALDE DE CÓRDOBA

"No he parado de trabajar, y con una celebración un poco especial"

Si complicada ha sido la semana para cualquier ciudadano de a pie, para la máxima autoridad local esta dificultad se eleva a la enésima potencia, por la responsabilidad que supone seguir gobernando una ciudad bajo la orden de confinamiento dictada por el Gobierno, pero sin que dejen de cumplirse los servicios fundamentales que son de competencia municipal. Por ello, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, reconoce que esta primera semana de confinamiento ha sido «una semana complicada. En casa con mi familia y muy pendiente del teléfono», un teléfono que le mantenía en «permanente contacto con los miembros del gobierno y de la oposición con los que me he comunicado a través de vídeoconferencia para explicar cómo se ha aplicado en la ciudad el decreto de estado de alarma». Por ello señala que, aunque estaba en casa, «no hemos parado de trabajar con el móvil, con el portátil, con la tableta». Es un momento muy complicado para todas las familias, dice. La suya, como otras muchas, han vivido esta semana la celebración de San José, «una celebración que este año ha sido un poco especial», señala Bellido. Pese a todo, el alcalde se muestra convencido de que, «todos unidos, saldremos adelanto aún con más fuerza».

ANTONIO RUIZ / PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

"Yo creo que ninguno estábamos preparados para esto, ¿verdad?"

La situación desde la que Antonio Ruiz ha tenido que afrontar este periodo de confinamiento no es tampoco nada fácil, pues a su faceta de alcalde de Rute se une la de presidente de la Diputación. Como tal, indica Ruiz que durante esta semana se ha montado «la base en el despacho de la Alcaldía de mi pueblo, Rute», desde donde «estamos trabajando para coordinar en toda la provincia las medidas que desde la Diputación estamos desarrollando y asesorando a todos los ayuntamientos porque ninguno estábamos preparados para esto, ¿verdad? Y surgen muchísimas dudas que desde el Gobierno de la Diputación estamos intentando asesorar y, por supuesto, coordinarlo todo en la provincia»

Antonio Ruiz, pese al momento delicado que estamos atravesando, se muestra convencido de que todos saldremos reforzados de esto. Indica el presidente de la Diputación que «en los momentos difíciles es cuando una sociedad saca lo mejor de sí misma y se crece. De esta crisis del coronavirus, vamos a salir todos unidos, con una fuerte convicción de solidaridad». Ruiz aprovecha la oportunidad para repetir el mensaje que todo el mundo viene oyendo y pronunciando constantemente: «A este virus lo paramos todas y todos juntos», concluye.

BERNABÉ GALÁN / PDTE. DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA

"Estos días he manifestado optimismo ante la familia y la población"

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán, señala que esta semana, primera de reclusión, «la he pasado en mi domicilio de Fuente Palmera, bastante entretenido, una vez organizado el Colegio de Médicos. He estado en permanente comunicación con el gerente y empleados del Colegio, que lo mantienen activo tanto física como telemáticamente».

Asegura Galán que durante estos días «no he dejado de manifestar optimismo ante la familia y la población, con la que he estado en contacto por medios de comunicación y redes sociales, dando consejos e insistiendo en su cumplimiento y atendiendo las necesidades, inquietudes, preguntas, demandas, etcétera, no solo de colegiados sino también de autoridades y vecinos y siguiendo la evolución de los casos, animando a los colegiados que se encuentran trabajando en unas condiciones peligrosas para su salud física y psíquica, ideando actividades para trasladar a los pacientes, organizando el ofrecimiento de voluntarios para colaborar con el Sistema de Salud y también teniendo contacto permanente con pacientes psiquiátricos y mayores conocidos a quienes la reclusión puede desequilibrar o descompensar» y, «por supuesto, añoro el contacto físico con mi familia (padre, hijos y nietos) y nos conectamos diariamente por videoconferencia”.

JOSÉ MANUEL BELMONTE / ESCULTOR

"Estoy aprovechando para reflexionar y darle un repaso a mi vida"

El escultor cordobés José Manuel Belmonte, un hombre inquieto que ha recorrido medio mundo mostrando su arte y aprendiendo formas de vivir y de crear, señala, con motivo de este enclaustramiento forzado, que «vivimos una situación excepcional, nunca antes vivida. A nadie le gusta estar privado de la libertad de entrar y de salir. Como escultor, estoy acostumbrado a pasar muchas horas en la soledad de mi taller creando, aunque siempre he pensado que la inspiración está fuera: en la calle, en la relaciones con los demás. Bien sea en un bar, en un viaje o viendo y aprendiendo cosas nuevas. De esas cosas me nutro y es donde encuentro la creatividad, la sensibilidad y la inspiración. Esa es la parte que llevo peor de estar recluido, pero estoy convencido de que es la única opción».

El artista cordobés señala que durante estos días «aprovecho también para hacer bocetos de obras futuras y para ponerme al día en lecturas, cine o música. También son horas para estar con la familia y para reflexionar, para darle un repaso a mi vida. Soy positivo y pienso que todo esto que nos está pasando nos hará relativizar muchas cosas, bajar el nivel de estrés y cultivar más y mejor las relaciones humanas. Vivo un momento de introspección. En fin, que valoro lo que tengo, que no es poco, y velo por la salud de los que quiero. Ahora no hay nada más importante».

LOURDES MOHEDANO / GIMNASTA

"Veo películas, hago videollamadas y ejercicio donde puedo"

Uno de los colectivos ciudadanos que más está echando en falta la facilidad de movimiento es el de los deportistas de élite. La necesidad de mantenerse en forma se convierte en una privación muy difícil de asumir. Sin embargo, la medallista olímpica cordobesa Lourdes Mohedano lo afronta con mucho optimismo y buen humor. Y aprovecha bien el tiempo pues explica que «continúo la formación online de interpretación y de entrenadora de alto rendimiento. Veo películas, leo, hago vídeollamadas con los amigos, ejercicio en casa donde puedo y espero a las 20.00 horas para salir al balcón junto con mis vecinos y aplaudir al personal sanitario. Ah, y mucho Netflix y mucha comida, y estoy dándole color a la vida a través de los mandalas». Mohedano señala que «quiero mandar mi ánimo y mi apoyo a todo el país en estos días tan duros. Espero que pronto podamos volver a la normalidad. Gracias especialmente a los profesionales de la salud y a todos los que tenéis que salir a trabajar cada día con tan pocos medios de protección. Un abrazo grande a todos los deportistas que se están preparando para los JJOO. Me uno a vosotros y os doy mucho ánimo, sé que lo vais a conseguir. Unamos nuestras fuerzas y cariño para que lo superemos cuanto antes».

VEGA / CANTANTE

"Estoy prestando más atención a mi familia, mis mayores, mi hija"

La cantante cordobesa Vega, que tenía entre sus proyectos más inmediatos una gira que la llevaría, además de pasar por Córdoba, a Sevilla, Valencia o Barcelona, entre otros lugares, ha señalado que está aprovechando estos días de reclusión forzada para negociar los aplazamientos de los conciertos, además de para escribir nuevos temas.

También indica que está aprovechando el tiempo «para prestar más atención a la familia, a mis mayores, a mi abuela, a mi tía y a mi hija, que tiene cuatro años y estoy muy pendiente de las directrices que nos van dando desde el colegio». Defiende Vega que estos días están sirviendo para que se reconozca y se dé el cariño que se merecen los padres, al haber sido esta semana el día del padre, por el papel de cohesión familiar que desempeñan.

Asimismo, hace un llamamiento esta compositora cordobesa a que se cumpla con las normas establecidas para que podamos salir todos juntos y con éxito de esta difícil experiencia, al tiempo que pide respeto, respaldo y apoyo a todos los profesionales que estos días siguen trabajando para que no nos falten los suministros básicos y a todos aquellos que están cuidando de nuestra salud».

MACARENA GÓMEZ / ACTRIZ

"Con mi esposo y mi hijo"

La popular actriz cordobesa Macarena Gómez está pasando el confinamiento «con mi esposo y mi hijo en nuestra casa de campo en la provincia de Gerona, en la cual pasamos todos los fines de semana». Añade la intérprete que «tuvimos la suerte de que llegaron horas antes de instaurarse el estado de alarma, lo mismo que me ocurrió a mí, que estaba rodando en Madrid y vivía en la incertidumbre de si dicho rodaje se iba a suspender, ante los rumores que circulaban. También el buen azar que tuvimos es que podemos cuidar a los animales que tenemos».

PALOMO SPAIN / DISEÑADOR DE MODA

"He parado por completo"

El modista cordobés Alejandro Gómez, Palomo Spain, señala que estos días le han obligado a «parar por completo», pero se muestra convencido de que habrá que «replantearse el futuro y las formas de hacer las cosas». Aún así, «estamos intentando aprovechar el tiempo para pensar en las próximas colecciones». Por eso, señala que gran parte del tiempo lo dedica a estar en contacto con su equipo y colaboradores vía internet para ver nuevos proyectos, porque tiene claro «que esta experiencia global que estamos viviendo traerá muchos cambios».

JAVI FLORES / CAPITÁN DEL CÓRDOBA CF

"Intento no perder la forma"

El capitán del equipo de fútbol de la ciudad, Javi Flores, indica que esta primera semana la ha pasado «con un poco de incertidumbre, de responsabilidad ciudadana. Solo salimos de casa por cosas imprescindibles, siguiendo las normas. Esperamos a ver cómo se puede desarrollar esto, porque económicamente y deportivamente va a afectar. Esta crisis nos afecta a todos. En lo profesional tengo mucha incertidumbre. No sabemos siquiera si se va a reanudar la competición, que esperemos que sí. En casa hacemos cosas para no perder la forma, pero es muy difícil».