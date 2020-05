Coronavirus en Córdoba: el take away salva a los caracoles

La noticia de poder vender caracoles para llevar a casa cogió el pasado lunes desprevenido al sector, pero algunos puestos, no muchos aún, levantaron sus lonas pocas horas después de saber que podían volver a sus puestos y, de alguna manera, salvar una temporada que parecía haberse ido al traste. Después de lanzarse a vender su producto a domicilio como única opción, -una iniciativa que ha tenido más éxito del esperado- ahora se vuelve al contacto -con distancia, eso sí- con el cliente, además de poder hacerlo de la forma habitual a partir del día 11 con las restricciones marcadas por el desarrollo de la desescalada de la crisis del coronavirus y un aforo del 50%.

Aunque muchos puestos han decido esperar a hoy o mañana para volver abrir sus puertas, hay quien se lanzó la tarde del lunes sin perder un instante. Es el caso de Caracoles Los Peques II, que, instalado en la esquina de la Ronda del Marrubial con la avenida Agrupación Córdoba, ayer por la mañana era el único abierto en toda la zona, que acoge numerosos de estos puestos.

Rafael Pérez Torres es uno de los empleados de este establecimiento, que ha visto la luz con esta apertura. «Creíamos que teníamos la temporada perdida, pero parece que vamos a sacar algo y así poder frente a los gastos que hemos tenido, lo que nos hace muy felices porque nos hundimos cuando nos cerraron». Pérez se muestra satisfecho de la acogida que ha tenido la iniciativa y asegura que «está gustando mucho a la gente». Al otro de la barra esperaban dos clientes con su separación correspondiente, porque esta alegría es compartida por los amantes de este tradicional plato de la gastronomía cordobesa.

«Lloré mucho cuando nos tuvimos que cerrar, así que vamos a aprovechar al máximo»

«En mi familia somos consumidores habituales de caracoles y en cuanto nos hemos enterado de que se podían comprar hemos celebrado mucho poder disfrutar de esta tradición tan nuestra», dice encantado Ladis Rodríguez, cuya hija, Sara, estaba deseando llegar a casa para abrir el tapper, aunque, como su padre, prefiere disfrutar de los caracoles en la calle como todos los años, para lo que habrá que esperar al próximo lunes.

Cerca de ellos, Rosa García esperaba su turno. «Estoy encantada porque, al menos, este mayo podremos disfrutar de alguna de nuestras tradiciones, aunque sea en casa o con restricciones», decía mientras María José, compañera de Rafa Pérez, se mostraba exultante de felicidad. «Lloré mucho cuando nos dijeron que teníamos que cerrar, era al principio de la campaña, así que vamos a aprovechar al máximo y espero que la gente nos acompañe».

Otro de los establecimientos que ha abierto sus puertas al take away es Los Abuelos, junto al mercado de El Marrubial, cuyo responsable, Antonio Moreno, también se felicita por esta iniciativa, que él ya había puesto en práctica otros años, además de la entrega a domicilio. «Tener esta oportunidad es un alivio cuando ya lo dábamos todo por perdido», dice Moreno. Igual se siente Juan Carlos Muñoz, de Caracol Cordobés, que tiene dos puestos, uno en la avenida de Cádiz y otro en la avenida de Granada. Es este último con el que va a empezar hoy después de haber acudió al reparto a domicilio tras el decreto de cierre. «La experiencia a domicilio no ha ido mal, pero por ahora solo voy a abrir uno de los puestos hasta ver cómo va el negocio», asegura.