Coronavirus en Córdoba: tablets para saltar la brecha

Hace una semana que Belén Medina y Aldiné García han resuelto el problema de las tareas de sus hijos. Voluntarios de Cruz Roja acudieron hace unos días a sus respectivos domicilios y le hicieron entrega de una tablet que hará posible que dos menores salten la brecha digital que está marcando en el confinamiento la realidad de muchas familias vulnerables. Ambas forman parte del plan Promoción del éxito escolar que la entidad desarrollaba entre menores de 5 a 17 años en la provincia, dando refuerzo académico con sesiones de grupo a niños de familias sin recursos, y que se ha visto interrumpido por la cuarentena, aunque se está retomando ahora a través de videoconferencias y el reparto de tablets.

«Tengo un hijo, estoy soltera y en paro, justo antes de que ocurriera todo lo del coronavirus, estaba haciendo un curso de auxiliar de ayuda a domicilio con Cruz Roja e iba a empezar las prácticas, pero todo se ha quedado en suspenso», explica Belén Medina, de 41 años, que sobrevive estos días a duras penas porque no cuenta con ninguna ayuda económica. «Vivimos de alquiler y tengo una orden de desahucio que ha sido paralizada por el confinamiento», comenta, «mi hijo es muy buen estudiante y saca muy buenas notas, pero en este momento el único contacto con el colegio era un teléfono antiguo que me prestaron donde me mandaban las tareas y con el que ha hecho alguna videollamada, pero es complicado y estaba empezando a bajar las notas». Para Belén, la tablet ha permitido «reconectar a mi hijo con el colegio y hacer que pueda acceder a sus trabajos como el resto de sus compañeros». Tras morir sus padres, solo tiene una hermana en Madrid, que le ayuda con lo que puede. «Tengo que dar las gracias a la solidaridad de algunas personas, a Cruz Roja y a Cáritas que me ha dado algunos vales para comprar alimentos porque nuestra situación es complicada».

Aldiné García tiene una niña de cinco años y hasta ahora hacía las tareas con ella por el móvil, «gracias a que los padres del colegio me mandaban las tareas por whatsapp», explica. Aldiné llegó a España hace siete meses sola con su hija desde Nicaragua, de donde huyó para solicitar refugio internacional por cuestiones políticas. «Soy arquitecta y estaba trabajando allí, pero en este momento no puedo porque estoy en proceso de regulación y porque mi título tiene que ser homologado antes de poder ejercer», explica. En Córdoba, vive en casa de una tía suya que es quien proporciona el sustento a ella y a su hija. «En el colegio, la niña va muy bien, pero está pasando el confinamiento extrañando mucho a los compañeros y el salir a casa, aún es pequeña y no entiende bien lo que está pasando y la necesidad de permanecer todo este tiempo en casa». Pese a que ya es posible salir a pasear, Aldiné aún no se había decidido porque tiene miedo a que se contagie.

La brecha digital sigue presente en muchos hogares, lo que ha llevado a algunas familias a donar sus dispositivos electrónicos a quienes más los necesitan. Ejemplo de ello es Luisa, una señora que contactó con este periódico con el deseo de colaborar y ha entregado su tablet para que unos niños puedan recibir clases y hacer las tareas desde casa. Tras su gesto, ha querido permanecer anónima.