Coronavirus en Córdoba: "Somos los liquidadores del covid-19"

Hay muchas dudas entre los trabajadores sobre si es el momento de volver o no a la actividad en trabajos no esenciales, como puede ser la construcción o la industria, por la crisis sanitaria del coronavirus. En la construcción existe incertidumbre por el riesgo al contagio. «Somos los liquidadores del covid-19», asegura J.M. Plazuelo, un trabajador de una empresa de la capital cordobesa, que no ve oportuno el regreso aún al trabajo por el riesgo de contagio. «Como en Chernobyl, somos los que tenemos que volver a producir para este país», indica este trabajador de la construcción. «Yo no soy científico, pero es de lógica que cuando volvamos a estar un montón de gente en el trabajo, volverá a subir el número de casos», se lamenta Plazuelo.

J.M. Plazuelo, trabajador de la construcción.

La situación es de más «normalidad» en ABB. En esta industria trabajan normalmente unas 300 personas, aunque ahora se ha reducido considerablemente el número de personas. Para entrar en la industria, antes hay que pasar un test de temperatura en el que se exige que el trabajador esté por debajo de 37,2 grados. Rafael Castro está a la sombra esperando a que le baje la temperatura. Las dos primeras veces registró más grados de los permitidos. «Lo intentaremos de nuevo y si no está por debajo volveré a casa y mañana lo intentaremos», asegura.

En la misma situación se encuentran otros tres o cuatro personas, que están esperando su turno para ver si les baja la medición. Alejandro Rodríguez, también de ABB, asegura que el comité de empresa y esta multinacional han firmado un acuerdo que se aplicará durante el estado de alarma. «Las cosas se están haciendo bastante bien, de manera escalonada. Todo el personal de oficinas está haciendo teletrabajo y en el taller tenemos solo un turno de trabajo. Se ha sectorizado toda la fábrica para que el personal no vaya de un lugar a otro, sino que se queden en su lugar de trabajo», explica.

En ABB se produjo un positivo, por lo que se procedió a desinfectar la planta y trabajadores que se relacionaron con él estuvieron 15 días en cuarentena.