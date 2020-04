Coronavirus en Córdoba: los sindicatos denuncian falta de medidas de protección en la construcción

La vuelta al trabajo de actividades no esenciales se está produciendo con grandes medidas de seguridad en sectores como la industria o la construcción, aunque se están dando casos en los que los sindicatos están advirtiendo de falta de medidas de protección en algunas obras por el coronavirus. Grandes empresas industriales han reanudado la actividad, como sucede con ABB, Peninsular del Latón, Cunext o Cablesur, aunque han establecido turnos de mañana o tarde en algunas de ellas para escalonar el trabajo. Es lo que sucede con compañías como ABB, que durante esta semana trabajarán por la tarde, salvo los empleados que están teletrabajando de oficinas y administración.

Desde primera hora, personal y voluntarios de Protección Civil, de la Cruz Roja y de las Fuerzas de Seguridad del Estado han estado distribuyendo mascarillas en las estaciones de autobús y tren, así como paradas de Aucorsa con más viajeros. Este reparto también se ha extendido a municipios de la provincia, según el plan previsto por la Administración central.

El secretario de Acción Sindical de UGT-FICA, Antonio Lopera, ha asegurao que en algunas obras ha habido problemas de seguridad porque no había equipos de protección individual (EPI), por lo que lo han puesto a disposición de los abogados del sindicato. Asimismo, recuerda que existe un protocolo firmado para la construcción que obliga a que la jornada sea continua.

Por su parte, el responsable de Construcción en CCOO Andalucía, Antonio Salazar, también advierte de las dificultades de los trabajadores para acceder a los EPI. “Hemos estado dando una vuelta a primera hora de la mañana y algunas obras no se han iniciado”, precisa. Del mismo modo, recuerda que el acuerdo firmado con los empresarios para aplicar la jornada continua de siete horas. “Vamos a estar muy vigilantes esta semana en los EPI. Entendemos la dificultad para adquirir materiales, pero no puede significar que los trabajadores paguen las consecuencias”, añade Salazar.

Fuentes de Construcor están a la espera de conocer la situación para hacer su valoración, aunque por el momento aseguran que existe normalidad en la vuelta al trabajo. En este sentido, de la Asociación de Empresarios de la Construcción aseguran que las empresas con equipos de protección individual (mascarillas, guantes, etcétera...) "están trabajando con normalidad". En el caso de las que no tienen medios de protección, Construcor indica que "no están trabajando donde son necesarios a la espera de tenerlos". La semana pasada, Construcor advirtió en una nota de prensa que "sin garantías y recursos no se podrían reiniciar las actividades con normalidad".

Asimismo, la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, ha asegurado que "la vuelta a la actividad de algunas de las actividades no esenciales se está produciendo sin incidentes reseñables en la provincia de Córdoba". En el caso de la industria, asegura que las empresas han reiniciado la actividad con el personal mínimo, teniendo en cuenta que “algunas de ellas están aplicando un ERTE y ya tenían establecidas reducciones de jornada o despidos previos al decreto”.

Por lo que respecta a la construcción, la responsable sindical reconoce que ha habido “cierto desconcierto” esta mañana a causa del decreto que anoche estableció el Gobierno y que prohíbe obras en edificios donde existan viviendas habitadas o en lugares anexos a edificios habitados. “En este caso ha habido incidencias puntuales por la falta de mascarillas y otras medidas de protección, pero en general hay bastante normalidad”, señala Borrego.Del mismo modo, CCOO hace un llamamiento a las personas trabajadoras que han vuelto a sus puestos de trabajo para que, en caso de no estar recibiendo los equipos de protección individual (EPI) y que no se estén adoptando las medidas oportunas de seguridad, lo pongan en conocimiento de la Inspección de Trabajo o del sindicato.