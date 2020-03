Coronavirus en Córdoba: «Sin chatarra, no hay dinero»

A primera vista, da la impresión de que no hay nadie. Todo está en silencio y solo un perro sale a recibirnos. Los ladridos alertan a alguien y poco a poco se corre la voz. En unos minutos, una decena de personas abandonan sus chabolas, sorprendidas por la inesperada visita en pleno confinamiento.

«No podemos salir, lo sabemos, vamos de uno en uno a comprar comida, vemos noticias por el móvil, la radio, pero nadie ha venido a vernos», explica Troncea, un músico rumano de 70 años que se gana la vida desde hace años tocando el violín en el Puente Romano y que se pregunta cómo saldrá adelante él, su mujer y sus dos hijos mientras dure el aislamiento. «Hablamos con los trabajadores sociales, pero no saben qué va a pasar», indica, «no tenemos dinero para mucho tiempo».



Simona y Marcos, una italiana y un español que viven con ellos, explican que están informados y que cumplen las medidas de seguridad en la medida de lo posible aunque las limitaciones saltan a la vista. «Aquí hay unas 30 personas viviendo, entre ellos dos menores que están aislados del resto», asegura él antes de que una mujer tome la palabra: «A mí me preocupa. Si no podemos salir a buscar chatarra y tampoco se puede vender ahora, no hay dinero y entonces ¿nos morimos de hambre?», cuestiona mientras los demás la miran asintiendo con la cabeza. Según su relato, Cruz Roja hace tiempo que no les visita, algo que confirma la propia organización social, que solo realiza ya visitas durante las campañas agrícolas. «Una fundación nos ha ayudado, nos dio 300 euros para repartir entre las familias aquí», comenta uno, «pero somos muchos y todo caro», En el campamento viven personas enfermas. «Yo tengo un tumor en la cabeza y mi mujer cáncer también», explica Troncea, «tenemos medicinas de Rumanía, pero si se acaban, ¿qué hacer ahora?».

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]



Sobre las medidas de higiene, comenta que tienen agua de una fuente próxima y que se lavan las manos con jabón para que el virus no se propague, pero les preocupa qué ocurrirá si alguien cae enfermo en esas circunstancias. «El hacinamiento es un problema, no se puede pedir eso aquí, si cae uno, cae todo el mundo», afirma Marcos, que se queja de la lentitud de las instituciones a la hora de dar respuesta a la población más vulnerable.



Según la concejala de Asuntos Sociales, Eva Timoteo, en Córdoba hay unas 200 personas viviendo en 20 asentamientos rumanos, 100 de ellos menores. «Hemos trasladado toda la información a la Subdelegación del Gobierno, a petición de ellos», relata Timoteo, que no tiene constancia de qué actuación se prevé realizar. La Subdelegación del Gobierno, por su parte, que cuenta ya con la colaboración activa del Ejército en Córdoba, indica que de momento no hay prevista intervención en los asentamientos. «Esto va cambiando por horas, pero las órdenes que hay para la Brigada tienen que ver con el control y vigilancia de las medidas de aislamiento establecidas». De ellos, no se sabe nada.