Coronavirus en Córdoba: cuatro nuevas muertes y siguen creciendo los nuevos casos, con 21 más

Después de una jornada de jueves con un repunte de casos en Córdoba, asociados según la Consejería de Salud y Familias de la Junta a la mayor realización de test rápidos diagnósticos que se están haciendo en residencias y a profesionales de la sanidad, este viernes se han vuelto a conocer la existencia de 21 nuevos casos de coronavirus, debido a esta mayor materialización de pruebas, lo que hace ya un total de 1.363 en la provincia cordobesa.

En cuanto a los fallecidos, ayer se conoció la tercera víctima mortal de Baena y el balance global aportado por la Consejería de Salud este viernes es de 87 fallecidos, pues se han sumado cuatro más.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Desde el inicio de la pandemia a la actualidad ya han ingresado en hospitales cordobeses 516 pacientes, conociéndose este viernes diez hospitalizaciones más.

Sin embargo, tal y como Salud recalcó este jueves el mayor número de positivos no está conllevando una subida equivalente de ingresos en los hospitales, que aumentan más despacio porque la mayoría de afectados son asintomáticos y no requieren ingreso, ni se está traduciendo ese repunte de casos de coronavirus en una mayor presión en las UCI, con 71 ingresos acumulados en lo que va de pandemia, (un dato que solo ha crecido en dos casos respecto a ayer y que no había variado desde el lunes), ya que muchos de esos pacientes ya no se encuentran en cuidados intensivos.

Respecto a los pacientes curados siguen incrementándose y de 400 que había el jueves ya hay 402, dos más, al informarse de estas nuevas altas.

Los datos de Andalucía

Andalucía alcanza los 12.495 contagiados por coronavirus, 258 más en 24 horas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 1.107, 28 más, sólo uno menos que los 29 registrados este jueves en una jornada en que Andalucía roza las 4.000 personas que han superado la enfermedad.

Las cifras en España

El nuevo coronavirus ha provocado en 24 horas la muerte a 367 personas, lo que supone un descenso respecto al jueves, cuando se registraron 440, y eleva la cifra del total de fallecidos a las 22.524. Este dato es el guarismo más bajo desde el pasado 22 de marzo, ya que el sábado 21 se registraron 324 óbitos.

Además, se han confirmado por PCR a un total de 202.990 personas y se han curado 92.355, según los últimos datos publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad.