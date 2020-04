Coronavirus en Córdoba: Siete profesionales sanitarios ya se alojan en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción

El Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de la Asunción ha alojado a siete profesionales sanitarios, en este caso todos trabajan en el hospital Reina Sofía con pacientes contagiados por el coronavirus, informa una nota de prensa de la Junta de Andalucía.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

En concreto, se han hospedado un médico, un residente, un enfermero y cuatro auxiliares de enfermería que voluntariamente han optado por este alojamiento, que valora de manera muy positiva el trato y la acogida recibida. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha querido agradecer a la Universidad de Córdoba su total predisposición al ceder gratuitamente esta instalación con un total de 30 habitaciones.

Repullo ha destacado “la importancia de seguir protegiendo a nuestros profesionales de la sanidad que en estos momentos están trabajando de forma incansable en la lucha contra el coronavirus”. Así ha expresado, “quiero poner en valor la colaboración de Universidad de Córdoba, que ha querido ceder esta instalación para velar por la salud de los sanitarios y de sus familias en una situación tan complicada como la que estamos viviendo”.

El objetivo es rebajar el nivel de estrés de aquellos profesionales que trabajan con pacientes con Covid-19 que consideren que su convivencia familiar pueda poner en especial peligro a algún miembro de su familia. En estas instalaciones se proporciona alojamiento gratuito a los citados profesionales sanitarios que cumplan una serie de requisitos.

Uno de ellos, que resulta fundamental, es que participen en la atención y los cuidados de pacientes con coronavirus, ya sea en las unidades Covid y en los servicios de Medicina Interna, Neumología, Microbiología, UCI, Preventiva, Radiodiagnóstico, Anestesia, Urgencias, Ginecología y Pediatría. También podrían quedarse profesionales de otras especialidades que se han incorporado a las unidades Covid o al servicio de Medicina Preventiva. Quienes se alojen en esa residencia no deben presentar infección por Covid-19 ni tampoco sospecha.

A la hora de hacer la selección de los residentes se valora la convivencia en su residencia habitual con familiares de riesgo (niños, personas mayores, personas inmunodeprimidas, etc.) y que no haya sido posible encontrar otra alternativa para conseguir la separación. También se tiene en cuenta la convivencia del inquilino con otro profesional sanitario, trabaje o no en contacto con pacientes con coronavirus.

Servicios

Los profesionales sanitarios que optan por alojarse en el Colegio Mayor Ntra. Sra. de la Asunción cuentan con habitación individual con baño y climatizada, kit de aseo personal, limpieza diaria de habitación y baño, servicio de lavandería, WIFI y servicio de comedor gratuito en la cafetería en los centros que forman el HURS. La situación de este Colegio Mayor es un valor añadido al encontrarse muy cerca del complejo sanitario.

El hospital tendrá un “referente” que coordinará la gestión de habitaciones disponibles para este fin, así como la valoración de los requisitos e idoneidad de los profesionales que lo soliciten.

Vídeo de Álvaro Serrano, el residente alojado actualmente en el Colegio Mayor Ntra Sra de la Asunción