Coronavirus en Córdoba: si vas por la Ribera, cada uno por su acera

Si vas por la Ribera, cada uno por su acera. Ese podría ser el lema de la desescalada del coronavirus, aplicable también al Vial Norte o la Victoria, para intentar mantener las distancias entre viandantes en las zonas más concurridas en el tramo horario de deportistas y paseantes, de 6 a 10 de la mañana. La explosión de adrenalina que se vivió el sábado, con el inicio de las medidas de desconfinamiento y la autorización para ocupar la vía pública, llevó el sábado a superpoblar ciertos espacios como el Puente Romano y el entorno del río. Esta mañana, la Policía se ha trasladado a Ronda de Isasa, donde además de cortar el tráfico ha establecido dos carriles de circulación en cada sentido con el fin de que los runners, las bicicletas o los que pasean no se encuentren de frente en sus trayectos.

"Ayer había muchísima gente y yo me di la vuelta y me fui para otro sitio porque no iba a estar tranquila así", explica Libertad una joven deportista vecina de la zona, "hoy parece que está un poco más tranquilo, pero es normal supongo porque somos muchos y es complicado mantener la distancia de seguridad en ciertos momentos". Desde que se difundió en televisión que los corredores deberían ampliar el margen de distancia para evitar contagios, ya que al correr la onda de su respiración permanece suspendida en el aire durante un tiempo, hay quienes viven pendientes de cada aliento que se les acerca. "Esta mañana una señora se quejaba porque la adelantan y no puede esquivar a quienes vienen por detrás", explicaba un agente de policía, "pero contra eso no podemos hacer nada, solo cabe que la gente aplique el poco de sentido común y, si nos preocupa mucho, intentar pasear por zonas menos concurridas".

Según los agentes de policía consultados en esta zona, "la gente está cumpliendo con las normas, aunque a veces parezca que hay lugares muy concurridos que pueden ser peligrosos, estamos al aire libre y hay gente que camina junto a otros porque son miembros de la misma familia". Mientras me explica, una señora en bicicleta con mascarilla y mampara se detiene para preguntar que cómo no hacen nada cuando hay gente que pasa muy próxima a otra sin mascarilla ni nada. La respuesta es sencilla. "No hay obligación de llevar mascarilla ni mampara para ir por la calle, todos tenemos que tener cuidado cuando andamos por la calle de no aproximarnos a los demás y, en general, la gran mayoría lo está haciendo". A partir de mañana, será obligatorio solo para el uso de transporte público.

El Ayuntamiento ha colgado durante la mañana del domingo imágenes del paseo de la Victoria y de la Ribera captadas por las cámaras de tráfico:

🎥Cámaras de tráfico en el Paseo de la Victoria y el entorno del Paseo de la Ribera, habilitados hoy para uso peatonal #CórdobaEsp pic.twitter.com/EYeGYlikCG — Ayuntamiento Córdoba (@ayuncordoba_es) May 3, 2020

La valoración del concejal de Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Torrico, va en la misma línea: "La ciudadanía se está portando bastante bien, el 99% de los cordobeses está cumpliendo con las medidas de seguridad que se han puesto para que puedan coexistir los paseos", asegura.

Una pareja de cordobeses, Carmen y Paco, vecinos de Miraflores, coinciden en que no hay que obsesionarse. Él lleva mascarilla y ella no. "Yo la llevo porque tengo alergia al polen y para andar, voy mejor así", explica, "pero no creo que sea necesario, siempre intentamos alejarnos de la gente, es buena idea hacer carriles en un sentido porque se evitan posibles encontronazos".

Elena y Pilar no son deportistas habituales, pero estos días salen a andar y hoy se han encontrado en la Ribera. "Estamos sin trabajar y de tantos días en casa te oxidas y tenemos contracturas, hay que moverse", señalan, "lo malo es que somos muchos y hay calles que son más estrechas que otras y se nota más la concentración de gente". Pese a tener cuidado, Elena asegura que tiene miedo a salir: "Hemos pasado todos tantos días metidos en casa que ahora cuesta y viendo las mascarillas y los datos sobre la epidemia, es lógico que estemos preocupados".

¿Deporte o paseo?

En cuanto a la distinción entre deporte (el radio de acción es el término municipal) y el paseo (hasta un kilómetro de distancia del domicilio), la Policía señala que "en la práctica, es imposible determinar una cosa y otra". La única pista sería la ropa, "pero si alguien se pone un chandal y va andando hemos de suponer que hace deporte y si alguien va vestida y con zapatillas, pero anda deprisa, no lo es? Es muy subjetivo porque no todo el mundo puede correr y caminar es también una forma de hacer deporte".