Coronavirus en Córdoba: segundo día sin nuevos casos positivos ni fallecidos

Tras una jornada de lunes en la que en Córdoba no se registraron nuevos casos positivos de coronavirus, ingresos o fallecimientos, este martes tampoco se ha comunicado por parte de la Consejería de Salud y Familias que haya habido nuevos casos positivos, ni tampoco defunciones, aunque los ingresados que permanecen en los hospitales sí han subido en 3 respecto al lunes.

La Junta ha cambiado este martes la forma de comunicar los datos y ya no ofrece los resultados obtenidos por test rápidos, en base a la modificación de criterio introducida por el Ministerio de Sanidad. Así, que en base, a los positivos conocidos por PCR, en Córdoba se mantienen los 1.331 que había hasta el lunes, más 365 por test rápidos, lo que hace un total de 1.696, ha precisado la Consejería de Salud y Familias. Pero este martes no se ha sabido si ha aumentado la cifra de positivos por test rápidos, al no proporcionarse ya este dato.

Sí se ha informado por parte de la Junta de la existencia de tres personas más hospitalizadas en Córdoba, que pasan de 25 a 28, mientras que hay un paciente menos en unidades de cuidados intensivos, así que si había 11 este lunes, este martes son 10.

El número de fallecidos no ha registrado variaciones este martes y se mantiene en 106 en la provincia cordobesa por cuarto día consecutivo. Por su parte, hay una persona curada más, elevando la cifra del total de curados a 1.351.

En lo que va de crisis sanitaria los hospitales cordobeses han anotado 552 hospitalizaciones y 75 pacientes han requerido quedar ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI).