Coronavirus en Córdoba: A por el reto de la venta 'on line'

Moda de primavera, del escaparate al reto de la venta "on line".

Moda de primavera, del escaparate al reto de la venta "on line".

Moda de primavera, del escaparate al reto de la venta "on line".

Si hay algo que el pequeño comercio ha aprendido en estos días es la necesidad e importancia de adentrarse en la venta on line, la única que, aunque en menor porcentaje del habitual, está funcionando en estos momentos de confinamiento y aislamiento por el coronavirus que han obligado al cierre de prácticamente todas las tiendas de la ciudad. Superar esa brecha digital, uno de los retos también para la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, será una de las medidas urgentes que pondrá en marcha la Federación de Comerciantes de Córdoba, una iniciativa en la que espera ir de la mano y con la colaboración de las instituciones.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Muy pocos establecimientos del pequeño comercio cordobés, “al que no ha cogido en un buen momento la situación que vivimos”, tiene como opción la venta on line, un sistema que requiere una determinada estructura que no todos pueden afrontar , y mucho menos de la noche a la mañana.

“No conozco a nadie que durante este periodo haya puesto en marcha la venta on line, pero el momento que atravesamos de alguna manera reafirma algo que llevamos tiempo diciendo desde la Federación de Comercio, que es importante que el pequeño comercio se incorpore a internet”, dice Rafel Bados , presidente de Comercio Córdoba, que asegura que es una de las cuestiones en las que a futuro “vamos a trabajar”.

El hecho de que el pequeño comercio no se haya incorporado de forma masiva a esta forma de vender sus productos es debido a que es “complicado”, según señala Bados, que confía en recibir el apoyo necesario de las administraciones parar poder hacerlo en la medida de las posibilidades de cada uno.

"Esta situación es muy dura", señala Bados

“El del comercio es un sector ya debilitado, esta situación es muy dura” y, lamentablemente, habrá empresas a las que les será difícil retomar su actividad, “aunque las medidas que ha tomado el Gobierno pueden paliar la situación por la que estamos atravesando”, señala Bados, que también da importancia a que la Administración se dote de recursos para que los trámites sean ágiles y “que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas de autónomos, que es quien realmente lo necesita”.

En este sentido, Manuel Blasco, presidente del colectivo Centro Córdoba, también da la bienvenida a estas medidas extraordinarias, pero no considera que vayan a acabar con este “desastre mayúsculo” en el sector del comercio. "La solución no está en aplazar pagos que habrá que abonar dentro de seis meses”, dice Blasco, que cree que “muchos no van a levantar cabeza” y hay que tener en cuenta que “somos empleadores de miles de trabajadores”.

Una mujer mira un escaparate de una tienda de ropa cerrada en el centro de Córdoba. FOTO: FRANCISCO GONZÁLEZ

En cuanto a la venta on line, el presidente de Centro Córdoba considera “imposible” que en estos días algún comerciante se haya adentrado en ella. “Entre otros aspectos, lleva un proceso de mucho tiempo, además de acertar”, continúa Blasco, que asegura que “si eso fuera tan fácil, todos venderíamos así”. Por otro lado, un comerciante cuenta en la actualidad con lo que tenga en su tienda, aunque “se están creando plataformas en algunos ayuntamientos para que sus comerciantes puedan vender lo que tengan”, continúa Blasco.

Por su parte, Bados asegura que se está trabajando en la elaboración de una serie de medidas para aplicar cuando la economía se reactive, y desde la Federación de Comercio de Córdoba “articularemos ese plan de choque, que haremos llegar al Ayuntamiento”, en el que entrarán medidas de concienciación al ciudadano de la necesidad de apoyar a este sector y “hacer que esta ciudad vuelva a ser la de antes”. “Vamos a seguir trabajando para reactivar el sector, que ya venía de una situación complicada y todo esto la hace aún mas compleja”, explica el representante del comercio cordobés, que asegura que “la mejor medida económica que se puede tomar ahora es que se consiga acabar con la crisis sanitaria que padecemos” porque todo lo demás “es adaptable y mejorable” .

Partiendo también de que lo más importante ahora es la salud, Blasco considera que este parón en el comercio ha venido a unirse a circunstancias que lo hacen aún más dramático. “Tuvimos una campaña de Navidad y de rebajas muy malas, y muchos negocios estaban en la cuerda floja”, asegurando que el comercio lleva un mes “sin vender prácticamente nada y sin saber lo que queda aún”, mientras la mercancía espera en las estanterías con el riesgo de que “pase de moda” en el caso de la confección. Pese a todo, el comerciante confía en salir de todo esto “porque tenemos unos empresarios y empleados que son personas muy conscientes que van a tirar del carro”.

También Manuel Calvo, presidente del Centro Abierto La Viñuela y propietario del negocio Telas Vicente, tiene la esperanza de ver pronto la luz al final del túnel. El es uno de los pocos empresarios que trabaja con la venta on line desde hace tiempo y ahora es su único apoyo, aunque “ha bajado mucho la venta por internet”, dice. “El cliente está a la espera de lo que suceda y, en muchos casos, de la situación económica en la que va a quedar cuando todo esto acabe, porque son muchos los afectados económicamente por esta crisis”. Pese a todo, internet “es un arma” que puede salvar un poco la venta. También ha optado por la venta a través de internet la librería La República de las Letras, que ya venía ofreciendo sus productos en sus redes sociales. Pese a esta opción, Ana Rivas, una de sus propietarias, asegura que a esta salida ha añadido la iniciativa Los libros van a tu casa, en la que, a través del correo loslibrosvanatucasa@gmail.com, la lectura llega al hogar.