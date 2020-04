Coronavirus en Córdoba: Un respiro con precaución

Más de 112.000 menores cordobeses de menos de 14 años (según el padrón de enero) cuentan con permiso para salir desde este domingo a dar un pequeño paseo, acompañados de su padre-madre o de un adulto, a pesar de existir el confinamiento por el estado de alarma. La medida está dirigida a que los niños se beneficien de un pequeño respiro, en forma de paseo corto, que primero el Ministerio de Sanidad dijo que se reduciría a ir al supermercado, farmacia o banco, aunque luego rectificó.

Sin embargo, no existe unanimidad entre pediatras, psicólogos o psiquiatras, y mucho menos entre las familias, sobre si la decisión es más beneficiosa que perjudicial, por el riesgo de posible contagio del coronavirus al salir de casa. Debate al margen, existe ahora un marco legal que permite ese paseo corto, aunque siga habiendo dudas sobre su aplicación, ya que existen familias numerosas que no saben si podrán salir con todos sus hijos a la vez y esto aún no se ha concretado, cuántos metros implica el paseo corto o si al final la medida se extenderá hasta los 18 años.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Teresa Guijarro, psiquiatra coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del hospital Reina Sofía, apunta que «el confinamiento fue llevado bien, en líneas generales, por los niños las primeras semanas. Incluso algunos estaban mejor que cuando iban al colegio, porque sus padres estaban en casa y les ayudaban con las tareas. Sin embargo, conforme han avanzado los días y los pequeños han ido recibiendo noticias preocupantes sobre lo que ocurre, pues esa información ha ido calando en ellos. Los pequeños no pueden salir, se encuentran en una situación rara, porque no están de vacaciones, solo haciendo tareas y saben que la realidad ha cambiado». «La tensión emocional que se ha ido acumulando en las casas se manifiesta en algunos niños en forma de ansiedad, enfados frecuentes, lloros sin motivo, regresiones, trastornos de conducta, miedos. Los síntomas son más intensos cuando se vive en un espacio pequeño, existen disputas intrafamiliares o trastornos previos en los niños (autismo, TDAH, trastornos de ansiedad, depresión, conducta alimentaria, entre otros). De hecho, durante el estado de alarma se están dando más casos de violencia de género, maltrato infantil y agravamiento de los trastornos antes citados», expone.

Protección

«Tenemos que proteger a los niños del bombardeo de información negativa sobre los muertos y contagios y tener cuidado con lo que hablamos delante de ellos, ya que lo que debemos transmitirles es tranquilidad y esperanza. Que se les permita dar un pequeño paseo les beneficia más que les perjudica, porque los niños necesitan aire, andar, ejercitarse físicamente, porque es imprescindible para su desarrollo y disminuye las tensiones emocionales. Los menores deben comprobar que la realidad exterior no se ha esfumado y retomar un contacto social más normalizado, no solo on line, manteniendo todas las precauciones. No van a poder abrazar a su amigo o vecino, pero sí saludarlos con la mano si los ve por la calle. Debemos protegerlos con guantes y mascarillas y llevarlos, no al supermercado ni a la farmacia, sino a andar donde haya pocas personas y puedan guardar la distancia social», destaca Teresa Guijarro.

Teresa Guijarro: «Que se les permita dar un paseo les beneficia más que les perjudica»

Por su parte, el jefe de Pediatría del hospital Reina Sofía, Juan Luis Pérez Navero, indica que «sabemos que los niños tienen el mismo riesgo de infectarse por covid -19 que los adultos. Sin embargo, esta infección cursa la mayoría de las veces en los menores de forma asintomática y pueden ser potenciales transmisores silentes. La Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Regional de Andalucía Occidental y Extremadura han propuesto que, cuando acabe el confinamiento obligatorio, se priorice el desescalamiento de estas medidas de forma organizada en niños y adolescentes».

Sin embargo, ante el permiso para salir del Gobierno central, aunque aún no haya concluido el confinamiento, «entendemos que los niños deben hacer salidas controladas, vigiladas siempre por adultos, manteniendo el distanciamiento social, evitando los juegos entre niños en grupos, intentando mantener el uso de mascarilla y extremando las medidas higiénicas (lavado de manos o uso de soluciones hidroalcoholicas», resalta.

J. Luis Pérez Navero: «Deben hacer salidas controladas, vigiladas siempre por adultos»

Pérez Navero no cree que haya problema con los paseos cortos, siempre que se adopten estas precauciones, y en cambio, si se obtienen importantes beneficios para la salud de los niños (incluso los que presenten patologías de riesgo), obviamente estableciendo salidas cortas y controladas por adultos. Este experto recalca que «se está hablando mucho del papel de la infancia como transmisora de la infección por el nuevo coronavirus, pero actualmente primero se han infectado los adultos y luego los niños. Nos planteamos cómo conocer el verdadero papel de los niños como transmisores, si las pruebas de detección del covid-19 son escasas en la edad pediátrica. Aunque no hay demasiados datos, si parece que en el 50% de los casos positivos en España, tienen un contacto familiar positivo o sospechoso, por lo que los contagios aparecen en el seno de la familia, tal y como se han descrito en China. Es difícil saber quién es primero, si el adulto o el niño. La mortalidad en los niños es infrecuente». En Córdoba, según los datos de la Junta, de 1.300 casos positivos por coronavirus, solo se han detectado por ahora dos en niños de menos de 14 años y no necesitaron hospitalización.