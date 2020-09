Coronavirus en Córdoba: reivindican mejoras para agilizar la atención en los centros de salud

Esperas de una semana o más para conseguir una cita médica (no presencial, casi siempre telefónica); no poder ser asistido en persona por el médico de familia o pediatra o largas esperas para hacerse una analítica o para conocer el resultado de una PCR son las principales quejas que un creciente número de usuarios de Córdoba viene realizando durante la pandemia del coronavirus. Además, coincidiendo con las vacaciones estivales de los sanitarios y una mayor incidencia actual del covid-19, las demoras en atención primaria se han agravado en las últimas semanas. Pacientes de centros de salud, a preguntas de este diario, reconocen que «la consulta telefónica evita riesgo de contagio y que es cómoda para ciertos trámites», aunque echan en falta la consulta presencial en muchas ocasiones, «porque no es lo mismo que te explore tu médico a que le intentes contar, via teléfono, el dolor que sientes», indicaron. Además, estos usuarios se quejaron de que «cuando por fin te llama el médico a lo mejor el problema ya se ha solucionado porque has ido a Urgencias o pierdes toda la mañana esperando que te llame el doctor, porque no puede hacerlo a la hora prevista».

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

La presión asistencial soportada por médicos y enfermeros, debido a las mermadas plantillas que desde hace años existen en los centros de salud, se ha visto acentuada por la pandemia y está además saturando las Urgencias y obligando a que su personal tenga que hacer más guardias, denunciaron ayer el Sindicato Médico (SMA) y CCOO.

Ambos sindicatos calcularon que un médico puede estar atendiendo estos días hasta 60 consultas diarias, entre telefónicas, presenciales y urgencias, y recalcaron que los enfermeros también están al borde del colapso, sobre todo en el Autocovid del Castilla del Pino, que necesitaría un refuerzo. Aunque el paciente no ve a su médico en persona, está trabajando o teletrabajando», señaló el secretario del SMA, José Luis Navas. Navas manifestó que «la situación actual tiene que cambiar, porque profesionales y usuarios están descontentos. No se puede volver a lo que había antes de marzo, citas médicas cada cinco minutos y salas de espera llenas, por el riesgo alto de contagio que supondría». Frente a esto, SMA y CCOO apostaron «por una continuidad asistencial renumerada que permita a los facultativos que lo deseen continuar su jornada de mañana por la tarde, para así poder dedicar el tiempo suficiente a cada paciente por las patologías habituales y por el seguimiento del coronavirus. Eso evitaría bajas de profesionales y jubilaciones anticipadas por no poder soportar el ritmo de trabajo asfixiante que hay ahora».

El responsable de atención primaria de CCOO, José Antonio López, criticó que se fije «en solo en dos minutos y medio el tiempo para una consulta médica telefónica, pues muchos doctores, sobre todo en vacaciones, asumen su cupo habitual de pacientes y los de algún compañero que está de descanso, y previamente hay que leerse el informe de cada enfermo. Eso causa retrasos y, por eso, muchas veces no se puede llamar al usuario a la hora que tiene la cita», expuso López. CCOO y SMA lamentaron que solo 7 de los 24 residentes de medicina de familia que acabaron su formación en mayo se quedaron a trabajar en Córdoba, «al ofrecerle la Junta contratos menos atractivos que en otras regiones o en la sanidad privada». Respecto a esta situación, el sindicato de enfermería Satse ha reclamado «la vuelta progresiva a la normalidad en los centros de salud, con menor peso de las consultas telefónicas e incremento de las presenciales», y la organización de consumidores Facua demandó a su vez más plantillas en los centros de salud para evitar que sigan creciendo las demoras.

Réplica de la Junta

Respecto a estas quejas, el consejero de Salud, Jesús Aguire, reconoció ayer en el Parlamento andaluz, que se están produciendo esperas en consultas demorables en algunos distritos andaluces, pero resaltó que las consultas no demorables y urgencias sí se atienden en plazo. Aguirre añadió que la situación se ha agravado por el adelanto de los rebrotes y por no haber profesionales en bolsa para contratar.