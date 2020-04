Coronavirus en Córdoba: reclaman más recursos contra la violencia de género

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha difundido este sábado un comunicado, como acción en sustitución de la concentración que convoca los días 25 de cada mes para denunciar la violencia machista.

“Seguimos en confinamiento y sacando todo tipo de recursos, tanto físicos como psicológicos, para poder digerir y procesar ciertas informaciones y noticias en cuanto al confinamiento donde en ocasiones el egoísmo y la hipocresía superan toda realidad. Las violencias machistas están presentes en nuestra sociedad todos los días del año y no queremos caer en el error de que las violencias machistas sean tratadas como un factor estacional, y por lo tanto, reclamamos que la conciencia, el compromiso y los recursos que actualmente se están llevando a cabo se mantengan más allá de la pandemia, siendo totalmente conscientes de que ahora mismo nos encontramos en una situación de emergencia y mayor gravedad pero que esto nos lleva, por lo tanto, a no obviarlas y dar pasos atrás tras esta pandemia del coronavirus.

Lo mismo sucede con la prostitución, tema respecto al cual esta pandemia, ha logrado poner sobre la mesa de manera más clara (aunque el movimiento feminista lo lleva sacando durante siglos de lucha) en qué situación de violencia y vulnerabilidad se encuentran miles de mujeres a través de la trata. Igualmente, no podemos dar ni un paso atrás y luchar por combatir esta horrible forma de explotación sexual. Está claro que cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de mujeres y en el plano en el que nos sitúa, sea cual sea la crisis, pero eso es necesario enfocarlo desde la conciencia de que, como mujeres organizadas y conscientes de esta vulnerabilidad, debido a la opresión del sistema, estamos dispuestas a luchar y estar presentes con la llamada a la unidad de más mujeres que se unan a este frente, y haciendo un llamamiento a la conciencia y el compromiso real político de que es necesario y urgente avanzar en políticas feminista para eliminar dicha desigualdad.

En este sentido, nos sorprenden las noticias donde organizaciones políticas, que precisamente han sido principal obstáculo en lo que se refiere a la lucha contra la violencia de género queriendo eliminar el agravante de sexo en la ley y queriendo denominarla ‘violencia intrafamiliar’, exijan a organismos públicos como a la Diputación de Córdoba que aumenten los recursos para combatir la violencia a las mujeres, cuando desde el Departamento de Igualdad, siendo totalmente conscientes de lo que significa la lucha contra la violencia a las mujeres, realizan una labor de cooperación y diálogo con las asociaciones feministas.

Por supuesto, todo se puede mejorar y de ahí que el convenio que realiza esta Plataforma con dicha institución, además del trabajo que conlleva, esté impregnado de propuestas y formas de luchar contra las violencias machistas. Pero hay que ser coherentes. Podemos remitirnos a la frase: “Palabras no, hechos”, ya que, por otro lado, no se ha dicho nada de la cantidad destinada del Pacto de Estado, de 75.000 euros, del que ha sido dotado el Ayuntamiento y que a día de hoy no hay constancia de haberse destinado a nada en concreto.

¿Por esta parte no hay nada para mostrar oposición estando en sus manos ese compromiso que se exige por otro lado y que ellos mismo no ejecutan? Eso sí es vivir de espaldas…Por no recordar la situación en la que se ha dejado a la provincia en la lucha contra la violencia a las mujeres dejando de dotar de financiación a organizaciones y asociaciones que tenían un conocimiento y trabajo extenso en la provincia con un reparto injusto y desigual y que dio lugar al Tren de la Dignidad.

En definitiva, lejos de posicionamientos políticos, queremos hacer un llamamiento al compromiso de todas las fuerzas políticas en todos los ámbitos (locales, provinciales, autonómicos y estatales) a seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, no utilizando ésta como arma arrojadiza según proceda y el sillón que ocupemos, sino como un compromiso transversal y coherente a la ejecución de toda política con propuestas y consecución de esas propuestas”.