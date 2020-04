Coronavirus en Córdoba: el PP reclama al Gobierno el pago de los ERTE, ayudas a los autónomos y la renta mínima

El Partido Popular de Córdoba ha reclamado al Gobierno central este jueves el pago de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ayudas para los autónomos y la renta mínima y ha criticado la gestión de la crisis provocada por el coronavirus, asegurando, en palabras del diputado en el Congreso Andrés Lorite, que “actúa tarde y mal” y “negligentemente”.

Lorite piensa que lo primero que debe hacer el Gobierno es “evitar la destrucción”. “No es posible hablar de reconstrucción si no se evita la destrucción”, asegura. A su juicio, tampoco se puede hablar de “un consenso, de un pacto, si antes no se evita la destrucción económica”. Lorite está convencido de que para salir de esta crisis con “solvencia” hay que estar “unidos”.

El diputado piensa que el Ejecutivo “antepone la ideología de la izquierda radical a la lógica y la buena gestión” y está ayudando a unos colectivos pero a otros no, mostrando “un desprecio” hacia las pymes y los autónomos, a los que “les da la espalda”. “¿Tan difícil es entender que los autónomos a cero ingresos tienen cero cotización" y que "no podrán pagar las cuotas porque en marzo y abril no tuvieron actividad?”, se pregunta. En relación de los autónomos, ha destacado el desembolso de la Junta para darles la ayuda de 300 euros.

Lorite reclama la modificación del calendario fiscal “porque las pymes no se pueden hacer cargo de su tributación”. En cuanto a los ERTE, exige que se demoren más en el tiempo, ya que “las empresas, cuando pase el estado de alarma, no se habrán recuperado”.

Por su parte, el delegado de Presidencia en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que en Córdoba hay más de 3.000 familias que han acudido a la plataforma Todos por Córdoba para conseguir alimentos y ha criticado que los grupos municipales de izquierdas no estén exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ayudas y sí al Ayuntamiento. Para el PP, es fundamental la renta mínima que debe dar el Gobierno.

El PP ha pedido también al Gobierno que decrete luto nacional oficial por la muerte de más de 22.000 personas a causa de Covid-19.